Народные приметы 5 июня: что обязательно нужно сделать на Левона Огуречника

Левона Огуречника (или, по-другому, «Леонтия», «Левона Конопляника») отмечают 5 июня. Какие традиции и запреты предки соблюдали в праздничную дату — в нашем материале.

Что важно сделать на Левона Огуречника

Прародители 5 июня чтили память святителя Леонтия Ростовского. В народе его прозвали «огуречником» и «конопляником», потому что День Левона считался подходящим для посадок.

По поверью, «Леонтий» — крайний срок, чтобы высадить овощи. Люди на Руси были убеждены, что дальше делать это бессмысленно: якобы хорошего урожая не будет.

Крестьяне традиционно высаживали огурцы 5 июня. И, кстати, первые семена и рассаду они закапывали, чтобы никто не видел. По легенде, в противном случае, плоды могут не уродиться.

Народные приметы на Левона Огуречника