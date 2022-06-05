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Жизнь

Народные приметы 5 июня: что обязательно нужно сделать на Левона Огуречника

Левона Огуречника (или, по-другому, «Леонтия», «Левона Конопляника») отмечают 5 июня. Какие традиции и запреты предки соблюдали в праздничную дату — в нашем материале.

Соленые огурцы.
Соленые огурцы.
УФСИН России по Алтайскому краю

Что важно сделать на Левона Огуречника

Прародители 5 июня чтили память святителя Леонтия Ростовского. В народе его прозвали «огуречником» и «конопляником», потому что День Левона считался подходящим для посадок.

По поверью, «Леонтий» — крайний срок, чтобы высадить овощи. Люди на Руси были убеждены, что дальше делать это бессмысленно: якобы хорошего урожая не будет.

Крестьяне традиционно высаживали огурцы 5 июня. И, кстати, первые семена и рассаду они закапывали, чтобы никто не видел. По легенде, в противном случае, плоды могут не уродиться.

Народные приметы на Левона Огуречника

  • До рассвета 5 июня по земле «расползается» туман — значит, погода испортится.
  • Много комаров на Левона Огуречника — к теплой и сухой погоде. Большое количество комаров — к богатому урожаю.
  • Огурцы, посаженные на «Леонтия», хорошо подходят для консервирования.
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