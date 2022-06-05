Народные приметы 5 июня: что обязательно нужно сделать на Левона Огуречника

Что важно сделать на Левона Огуречника
Прародители 5 июня чтили память святителя Леонтия Ростовского. В народе его прозвали «огуречником» и «конопляником», потому что День Левона считался подходящим для посадок.
По поверью, «Леонтий» — крайний срок, чтобы высадить овощи. Люди на Руси были убеждены, что дальше делать это бессмысленно: якобы хорошего урожая не будет.
Крестьяне традиционно высаживали огурцы 5 июня. И, кстати, первые семена и рассаду они закапывали, чтобы никто не видел. По легенде, в противном случае, плоды могут не уродиться.
Народные приметы на Левона Огуречника
- До рассвета 5 июня по земле «расползается» туман — значит, погода испортится.
- Много комаров на Левона Огуречника — к теплой и сухой погоде. Большое количество комаров — к богатому урожаю.
- Огурцы, посаженные на «Леонтия», хорошо подходят для консервирования.