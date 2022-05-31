31 мая
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Жизнь

Народные приметы на Федота Овсянника. Почему 31 мая нельзя догонять автобус

Федота Овсянника, или «Семь дев», отмечают 31 мая. Что можно и категорически запрещено делать в народный праздник — в нашем материале.

Дуб. Желудь.
Дуб. Желудь.
СС0

Главные традиции и запреты на Федота Овсянника

Люди на Федота Овсянника традиционно сеяли лен. Предки приговаривали: «Сеют лен у семи Ален».

А еще 31 мая на Руси обязательно «валили» дубы. Правда, в одиночку этого ни в коем случае не делали. По легенде, это дерево — священное, поэтому ответственность за его рубку разделяли на всех.

Кроме того, в ночь на Федота Овсянника прародители старались запомнить сны. Считается, что в эту дату их нельзя игнорировать и важно осмысливать. Тяжелые сновидения на «Семь дев» могут предупреждать о приближающихся неприятностях, а легкие — наоборот, оказаться бесполезными.

Категорически запрещено 31 мая останавливать уходящий транспорт, догонять автобус или маршрутку. Из-за этого могут возникнуть проблемы с деньгами.

Остановка.
Остановка.
СС0

Незамужним девушкам на Федота Овсянника не рекомендуют проводить вечер дома. Издавна они прогуливались хотя бы недолго, чтобы не остаться без женихов.

Также на «Семь дев» не следует оборачиваться на отклик. Лучше дождаться, пока зовущий подойдет сам. По легенде, подзывать в праздник могут только темные силы.

Народные приметы на Федота Овсянника

  • На небе «играют» зарницы на Федота Овсянника — значит, погода скоро изменится.
  • Красное солнце 31 мая — к сильному ветру. А если прячется в облака, то на следующий день жди непогоды.
  • Обильная роса на «Семь дев» — к жаркому июлю.
  • Далеко слышно стук дятла — к осадкам.
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