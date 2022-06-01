1 июня
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Жизнь

Народные приметы на Ивана Долгого. Что обязательно нужно сделать 1 июня

Ивана Долгого (или, по-другому, Ивана) отмечают 1 июня. Какие традиции и запреты связаны с народно-христианским праздником — в материале altapress.ru.

Облака, небо, ветер.
Облака, небо, ветер.
СС0

Что важно сделать на Ивана Долгого

Жители Руси традиционно ходили к хлебной ниве 1 июня. На Ивана Долгого люди обязательно отводили от поля ветра-суховеи. Кроме того, им давали прозвища: юго-восточный называли обеденником, юго-западный — верховным, южный — летним, северо-западный — глубником, а северо-восточный — полунощником.

В полдень на Ивана из веток ивы и березы плели колесо. Его было принято катать вокруг поля. По поверью, этот обряд защищал рост пшеницы. Кроме того, к 1 июня предки обязательно сажали цветную капусту, черную редьку, фасоль и тыкву.

Прародители приговаривали: «На Ивана дождь несет рожь». По примете, если на Ивана Долгого ливень, то весь месяц будет сухим. При этом осадки предвещают хороший урожай. Кроме того, о плодородии говорила обильная роса. А коли туман, то в лесу будет много грибов.

Гриб, лес.
Гриб, лес.
СС0

Народные приметы на Ивана Долгого

  • На Ивана Долгого ливень — значит, летом будет засуха.
  • Прохладно 1 июня — значит, тепла не будет в ближайшие 40 дней.
  • На Ивана рекомендуют сеять огурцы. Тогда урожай будет богатым.
  • Вороны повернули клювы в одну сторону — жди сильного ветра.
  • Муравьи торопятся по своим делам — к хорошей и ясной погоде.
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