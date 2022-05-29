Народные приметы на Федора Житника: что предки обязательно готовили 29 мая

Что можно делать на Федора Житника
На Федора Житника люди чтили память преподобного Феодора Освященного. Крестьяне считали его покровителем хлебного зерна, поэтому дали такое прозвище. Дело в том, что жито — это немолотое зерно, из которого после перемола пекли хлеб.
Прародители 29 мая традиционно ставили на стол ячменный квас, а также готовили кашу и пироги из ржаной муки. А все потому, что, по поверью, на Федора нужно есть пищу, содержащую жито.
Погоду на лето предки определяли по ласточкам. Если 29 мая птицы садились на гнезда, это предвещало жаркий июнь. А коли играли и веселились, — то дождливый и холодный.
Народные приметы на Федора Житника
- Если 29 мая гремит гром, то будет богатый урожай зерновых.
- На Федора Житника зацвела рябина — значит, рыбалка будет удачной.
- Если рябина цветет пышно, в этом году вырастет много овса и льна.
- После дождя не летают бабочки — к непогоде.