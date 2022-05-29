Народные приметы на Федора Житника: что предки обязательно готовили 29 мая

В народном календаре 29 мая — Федор Житник, или Федор. Как на Руси проводили этот праздник и какие традиции в него соблюдали — в нашем материале.

Что можно делать на Федора Житника

На Федора Житника люди чтили память преподобного Феодора Освященного. Крестьяне считали его покровителем хлебного зерна, поэтому дали такое прозвище. Дело в том, что жито — это немолотое зерно, из которого после перемола пекли хлеб.

Прародители 29 мая традиционно ставили на стол ячменный квас, а также готовили кашу и пироги из ржаной муки. А все потому, что, по поверью, на Федора нужно есть пищу, содержащую жито.

Погоду на лето предки определяли по ласточкам. Если 29 мая птицы садились на гнезда, это предвещало жаркий июнь. А коли играли и веселились, — то дождливый и холодный.

Народные приметы на Федора Житника