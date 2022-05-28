28 мая
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Жизнь

Народные приметы 28 мая: кому в День Пахома Теплого нельзя рассказывать о любовных планах

  1. Человек с добрым характером: кому посвящен День Пахома Теплого
  2. Запахло теплом: что нужно сделать в День Пахомия Бокогрея
  3. Рыба — на здоровье: что приготовить 28 мая
  4. Грязь — к несчастью: что запрещено в День Пахома Теплого
  5. За радугой гляди: народные приметы на День Пахома Теплого
  6. А у кого именины 28 мая?

Предки праздновали День Пахома Теплого, или Пахомия Бокогрея, 28 мая. На Руси говорили, что в этот праздник устанавливается «настоящая» жара. Мол, «Пришел Пахом — запахло теплом». С какими традициями и запретами связана дата, и кому сегодня лучше промолчать о планах на любовь — в материале altapress.ru.

1
Человек с добрым характером: кому посвящен День Пахома Теплого

День Пахома Теплого посвящен святому Пахомию. Он основоположник «пустынножительства» и первостроитель монашеского общества в Египте, который жил в Фиваиде в семье язычников. Пахомий был добрым и целомудренным.

На военной службе юноша познакомился с христианами и узнал о десяти заповедях Господних. А особое внимание обратил на любовь к ближнему. Впоследствии, Пахомий принял православие, удалился в пустыню и стал учеником Паламона.

Через 10 лет иноческих подвигов Пахомий услышал голос и по его велению построил обитель рядом с селением Тавенниси.

После смерти Паламона явился ангел и вручил святому устав иноческой жизни. Так что в обитель начали приходить монахи. Они, в результате, оставались жить под руководством Пахомия — милосердного и непреклонного.

Пустыня.
Пустыня.
СС0

Со времен все больше иноков почитали наставника. И поэтому пришлось построить еще 7 монастырей.

Но судьба сыграла злую шутку, и примерно в 348 году Пахомий скончался в эпидемию. Ученик Федор похоронил его у подножия горы примерно в 348 году.

2
Запахло теплом: что нужно сделать в День Пахомия Бокогрея

В День Пахома Теплого рыбаки шли на промысел и были уверены: с пустыми руками они не вернутся. Считалось, что 28 мая рыба сама плыла в сети и хорошо клевала. Но если улова все-таки не было, то надо было поменяться с соседом наживкой. Это якобы помогает.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

В свою очередь, старцы на Пахома выходили на улицу, чтобы «погреть бока». Возле них собирались дети, чтобы послушать интересные истории и сказки.

Молодежь же 28 мая занималась посевами. На «трудовое дело» девушки и парни брали конфеты, яблоки, пряники, орехи и семечки, а еще — в перерывах пели песни и играли.

3
Рыба — на здоровье: что приготовить 28 мая

В День Пахома Теплого можно приготовить жареных карасей. Вот простой и вкусный рецепт.

Продукты

  • Караси свежие — 2 штуки.
  • Мука — 200 граммов.
  • Масло растительное — 150 мл.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
Карась, рыба.
Карась, рыба.
СС0

Как готовить

Очистите карасей от чешуи, а затем удалите жабры и внутренности. Тщательно промойте рыбу, поменяв воду несколько раз.

Дальше, чтобы высушить карасей, промокните их полотенцем. Сделайте на них по несколько косых надрезов, чтобы рассечь многочисленные косточки.

Обжарьте карасей на раскаленном масле. С двух сторон, до румяной корочки.

Приятного аппетита!

4
Грязь — к несчастью: что запрещено в День Пахома Теплого

В День Пахома Теплого запрещено оставлять пол и посуду грязными. По легенде, так кошелек наполнится ненужными бумажками, а вот деньги пропадут.

Кроме того, 28 мая нельзя спать на несвежей простыне и жалеть хлам (его лучше выкинуть).

Незамужним девушкам на Пахомия Бокогрея не рекомендуют рассказывать о личной жизни и любовных планах. В противном случае они могут не сбыться. Совет: если кто-то будет настойчив и любопытен, разговор лучше перевести на другую тему.

Сердце.
Сердце.
СС0

Также 28 мая нельзя вытираться чужим полотенцем: а то, утверждали пращуры, придется отвечать за ошибки окружающих.

Еще один запрет: га Пахома Теплого не принято брать в руки сдачу, ибо чужой негатив через монеты и купюры способен проникнуть в дом.

5
За радугой гляди: народные приметы на День Пахома Теплого
  • На рассвете 28 мая солнце ярко-красное — значит, лето будет сухим и жарким.
  • Какая погода 28 мая, таким и лето будет.
  • В День Пахома Теплого ветер дует с востока — к непогоде.
  • Радуга после дождя 28 мая — наоборот, жди хорошей погоды.
Радуга.
Радуга.
СС0
  • На Пахома тепло — значит, рыбаки могут рассчитывать на богатый улов.

6
А у кого именины 28 мая?

Именины 28 мая отмечают Анастасия, Дмитрий, Макар и Пахом.

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