Народные приметы 28 мая: кому в День Пахома Теплого нельзя рассказывать о любовных планах

День Пахома Теплого посвящен святому Пахомию. Он основоположник «пустынножительства» и первостроитель монашеского общества в Египте, который жил в Фиваиде в семье язычников. Пахомий был добрым и целомудренным.
На военной службе юноша познакомился с христианами и узнал о десяти заповедях Господних. А особое внимание обратил на любовь к ближнему. Впоследствии, Пахомий принял православие, удалился в пустыню и стал учеником Паламона.
Через 10 лет иноческих подвигов Пахомий услышал голос и по его велению построил обитель рядом с селением Тавенниси.
После смерти Паламона явился ангел и вручил святому устав иноческой жизни. Так что в обитель начали приходить монахи. Они, в результате, оставались жить под руководством Пахомия — милосердного и непреклонного.
Со времен все больше иноков почитали наставника. И поэтому пришлось построить еще 7 монастырей.
Но судьба сыграла злую шутку, и примерно в 348 году Пахомий скончался в эпидемию. Ученик Федор похоронил его у подножия горы примерно в 348 году.
В День Пахома Теплого рыбаки шли на промысел и были уверены: с пустыми руками они не вернутся. Считалось, что 28 мая рыба сама плыла в сети и хорошо клевала. Но если улова все-таки не было, то надо было поменяться с соседом наживкой. Это якобы помогает.
В свою очередь, старцы на Пахома выходили на улицу, чтобы «погреть бока». Возле них собирались дети, чтобы послушать интересные истории и сказки.
Молодежь же 28 мая занималась посевами. На «трудовое дело» девушки и парни брали конфеты, яблоки, пряники, орехи и семечки, а еще — в перерывах пели песни и играли.
В День Пахома Теплого можно приготовить жареных карасей. Вот простой и вкусный рецепт.
Продукты
- Караси свежие — 2 штуки.
- Мука — 200 граммов.
- Масло растительное — 150 мл.
- Соль — по вкусу.
- Перец черный молотый — по вкусу.
Как готовить
Очистите карасей от чешуи, а затем удалите жабры и внутренности. Тщательно промойте рыбу, поменяв воду несколько раз.
Дальше, чтобы высушить карасей, промокните их полотенцем. Сделайте на них по несколько косых надрезов, чтобы рассечь многочисленные косточки.
Обжарьте карасей на раскаленном масле. С двух сторон, до румяной корочки.
Приятного аппетита!
В День Пахома Теплого запрещено оставлять пол и посуду грязными. По легенде, так кошелек наполнится ненужными бумажками, а вот деньги пропадут.
Кроме того, 28 мая нельзя спать на несвежей простыне и жалеть хлам (его лучше выкинуть).
Незамужним девушкам на Пахомия Бокогрея не рекомендуют рассказывать о личной жизни и любовных планах. В противном случае они могут не сбыться. Совет: если кто-то будет настойчив и любопытен, разговор лучше перевести на другую тему.
Также 28 мая нельзя вытираться чужим полотенцем: а то, утверждали пращуры, придется отвечать за ошибки окружающих.
Еще один запрет: га Пахома Теплого не принято брать в руки сдачу, ибо чужой негатив через монеты и купюры способен проникнуть в дом.
- На рассвете 28 мая солнце ярко-красное — значит, лето будет сухим и жарким.
- Какая погода 28 мая, таким и лето будет.
- В День Пахома Теплого ветер дует с востока — к непогоде.
- Радуга после дождя 28 мая — наоборот, жди хорошей погоды.
- На Пахома тепло — значит, рыбаки могут рассчитывать на богатый улов.
Именины 28 мая отмечают Анастасия, Дмитрий, Макар и Пахом.