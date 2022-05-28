Народные приметы 28 мая: кому в День Пахома Теплого нельзя рассказывать о любовных планах

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Человек с добрым характером: кому посвящен День Пахома Теплого

День Пахома Теплого посвящен святому Пахомию. Он основоположник «пустынножительства» и первостроитель монашеского общества в Египте, который жил в Фиваиде в семье язычников. Пахомий был добрым и целомудренным.

На военной службе юноша познакомился с христианами и узнал о десяти заповедях Господних. А особое внимание обратил на любовь к ближнему. Впоследствии, Пахомий принял православие, удалился в пустыню и стал учеником Паламона.

Через 10 лет иноческих подвигов Пахомий услышал голос и по его велению построил обитель рядом с селением Тавенниси.

После смерти Паламона явился ангел и вручил святому устав иноческой жизни. Так что в обитель начали приходить монахи. Они, в результате, оставались жить под руководством Пахомия — милосердного и непреклонного.

Пустыня. СС0

Со времен все больше иноков почитали наставника. И поэтому пришлось построить еще 7 монастырей.

Но судьба сыграла злую шутку, и примерно в 348 году Пахомий скончался в эпидемию. Ученик Федор похоронил его у подножия горы примерно в 348 году.