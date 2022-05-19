Народные приметы на Иова Горошника. Что обязательно нужно сделать 19 мая

Традиции и запреты на Иова Горошника
Предки 19 мая чествовали праведного Иова Многострадального. Этот святой получил прозвище «Горошник», хотя видимых причин на это нет. Сеять горох люди начинали еще в начале месяца.
Прародители приговаривали: «Приходи работать на белые горохи».
На Иова Горошника крестьяне обязательно ходили босиком по утренней росе. Считается, что она 19 мая обладает целебной силой. По этому поводу есть поговорка «Иов росы распустил».
Категорически запрещено на Иова Горошника ссориться, обижать близких и строить планы на будущее. Это — к горю и неприятным переменам в жизни.
Кроме того, мужчинам 19 мая нельзя работать в саду. Этим лучше заняться женщинам. По поверью, так урожай будет богаче.
Народные приметы на Иова Горошника
- Утром 19 мая туман — значит, дождя не жди.
- Небо ясное 19 мая — к хорошему урожаю огурцов.
- Калина зацвела на Иова Горошника — значит, пора сажать кукурузу, бобы, тыкву и огурцы.
- Утром 19 мая нет росы — значит, погода резко изменится.