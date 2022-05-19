Народные приметы на Иова Горошника. Что обязательно нужно сделать 19 мая

Иов Горошник, или Иов Огородник, отмечают в народе 19 мая. Какие традиции и запреты издавна соблюдали предки в этот праздник — в нашем материале.

Традиции и запреты на Иова Горошника

Предки 19 мая чествовали праведного Иова Многострадального. Этот святой получил прозвище «Горошник», хотя видимых причин на это нет. Сеять горох люди начинали еще в начале месяца.

Прародители приговаривали: «Приходи работать на белые горохи».

На Иова Горошника крестьяне обязательно ходили босиком по утренней росе. Считается, что она 19 мая обладает целебной силой. По этому поводу есть поговорка «Иов росы распустил».

Категорически запрещено на Иова Горошника ссориться, обижать близких и строить планы на будущее. Это — к горю и неприятным переменам в жизни.

Кроме того, мужчинам 19 мая нельзя работать в саду. Этим лучше заняться женщинам. По поверью, так урожай будет богаче.

Народные приметы на Иова Горошника