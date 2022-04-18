Народные приметы на День Федула Ветреника. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 18 апреля

День Федула Ветреника (или, по-другому, Федул и Федул Теплый) отмечают 18 апреля. Традиции и запреты этого праздника — в материале altapress.ru.

Что можно и категорически запрещено делать на Федула

На Федула обычно начинают дуть теплые ветры. Предки о такой погоде говорили: «Пришел Федул — губы надул», «Федул, чего губы надул? — Кафтан прожег. — Велика ли дыра? — Один ворот остался».

Считается, что к 18 апреля прилетают и расселяются по огородам сверчки. Кроме того, появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки.

На Федула Теплого прародители заговаривали этих насекомых специальными словами, чтобы «изгнать» из дома нечисть, а также уберечься от переполохов и гнилых ветров.

А еще люди традиционно приговаривали в День Федула Ветреника: «Кто раньше Федула оконницу растворил — тот ненастью угодил», «На Федула окно отворил — избу без дров натопил».

Земледельцы обязательно наблюдали: если на дне оврага снега осталось величиной с корову, то можно вспахивать землю.

Кроме того, на Руси 18 апреля обращали внимание на кошку: если она хочет выпрыгнуть через окно на улицу, то ей нужно воспрепятствовать. Иначе в жилище могут проникнуть воры.

Кошка. unsplash.com

Категорически запрещено на Федула вступать в интимную близость, убирать дома и ссориться.

Народные приметы на День Федула Ветреника