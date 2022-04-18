Народные приметы на День Федула Ветреника. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 18 апреля

Что можно и категорически запрещено делать на Федула
На Федула обычно начинают дуть теплые ветры. Предки о такой погоде говорили: «Пришел Федул — губы надул», «Федул, чего губы надул? — Кафтан прожег. — Велика ли дыра? — Один ворот остался».
Считается, что к 18 апреля прилетают и расселяются по огородам сверчки. Кроме того, появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки.
На Федула Теплого прародители заговаривали этих насекомых специальными словами, чтобы «изгнать» из дома нечисть, а также уберечься от переполохов и гнилых ветров.
А еще люди традиционно приговаривали в День Федула Ветреника: «Кто раньше Федула оконницу растворил — тот ненастью угодил», «На Федула окно отворил — избу без дров натопил».
Земледельцы обязательно наблюдали: если на дне оврага снега осталось величиной с корову, то можно вспахивать землю.
Кроме того, на Руси 18 апреля обращали внимание на кошку: если она хочет выпрыгнуть через окно на улицу, то ей нужно воспрепятствовать. Иначе в жилище могут проникнуть воры.
Категорически запрещено на Федула вступать в интимную близость, убирать дома и ссориться.
Народные приметы на День Федула Ветреника
- Чибис кричит вечером 18 апреля — к ясной погоде.
- Осы на Федула строят гнезда в открытых местах — к сырому лету.
- Днем 18 апреля жарко, а ночью прохладно — жди тепла.
- Из березы течет много сока 18 апреля — значит, лето будет дождливым.