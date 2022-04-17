Народные приметы на Вербное воскресенье. Что можно и категорически запрещено делать 17 апреля

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье
В Вербное воскресенье принято освящать пальмовые ветви. Но, поскольку это дерево растет не везде, христиане заменили его на вербы. К тому же, они зацветают в начале весны.
По поверью, верба обладает целебными свойствами. Прародители прикасались ее ветками к людям, при этом желая им здоровья. Также растение ставили к изголовью пациентов и прикладывали к больным местам. Считается, что так 17 апреля можно исцелиться от всех недугов.
Кроме того, из раскрывающихся почек люди готовили вербную кашу. Она якобы придает физическую смелость и мужество.
Также 17 апреля было принято делать амулеты из вербы. Они, по преданию, приносят удачу молодоженам, бездетным женщинам и юношам, которые хотят стать сильнее и здоровее.
В Вербное воскресенье запрещено:
- заниматься спортом;
- убирать, готовить, стирать и шить;
- расчесывать волосы;
- ссориться и выяснять отношения;
- устраивать шумные гулянья.
Народные приметы на Вербное воскресенье
- Накормить птиц в Вербное воскресенье — к богатству.
- Посадить цветок утром 17 апреля — тоже к деньгам.
- Дождь льет 17 апреля — к мокрому лету, а солнце — наоборот, к сухому и жаркому.
- К Вербному воскресенью растаял снег на крышах — значит, май будет теплым.