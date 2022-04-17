17 апреля
﻿
Жизнь

Народные приметы на Вербное воскресенье. Что можно и категорически запрещено делать 17 апреля

Вербное воскресенье празднуют 17 апреля. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот праздник — в нашем материале.

Продажа вербы в Барнауле.
Продажа вербы в Барнауле.
Анна Зайкова.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье принято освящать пальмовые ветви. Но, поскольку это дерево растет не везде, христиане заменили его на вербы. К тому же, они зацветают в начале весны.

По поверью, верба обладает целебными свойствами. Прародители прикасались ее ветками к людям, при этом желая им здоровья. Также растение ставили к изголовью пациентов и прикладывали к больным местам. Считается, что так 17 апреля можно исцелиться от всех недугов.

Кроме того, из раскрывающихся почек люди готовили вербную кашу. Она якобы придает физическую смелость и мужество.

Продажа вербы в Барнауле.
Продажа вербы в Барнауле.
Анна Зайкова.

Также 17 апреля было принято делать амулеты из вербы. Они, по преданию, приносят удачу молодоженам, бездетным женщинам и юношам, которые хотят стать сильнее и здоровее.

В Вербное воскресенье запрещено:

  • заниматься спортом;
  • убирать, готовить, стирать и шить;
  • расчесывать волосы;
  • ссориться и выяснять отношения;
  • устраивать шумные гулянья.

Народные приметы на Вербное воскресенье

  • Накормить птиц в Вербное воскресенье — к богатству.
  • Посадить цветок утром 17 апреля — тоже к деньгам.
  • Дождь льет 17 апреля — к мокрому лету, а солнце — наоборот, к сухому и жаркому.
  • К Вербному воскресенью растаял снег на крышах — значит, май будет теплым.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость