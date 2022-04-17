Народные приметы на Вербное воскресенье. Что можно и категорически запрещено делать 17 апреля

Вербное воскресенье празднуют 17 апреля. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот праздник — в нашем материале.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье принято освящать пальмовые ветви. Но, поскольку это дерево растет не везде, христиане заменили его на вербы. К тому же, они зацветают в начале весны.

По поверью, верба обладает целебными свойствами. Прародители прикасались ее ветками к людям, при этом желая им здоровья. Также растение ставили к изголовью пациентов и прикладывали к больным местам. Считается, что так 17 апреля можно исцелиться от всех недугов.

Кроме того, из раскрывающихся почек люди готовили вербную кашу. Она якобы придает физическую смелость и мужество.

Продажа вербы в Барнауле. Анна Зайкова.

Также 17 апреля было принято делать амулеты из вербы. Они, по преданию, приносят удачу молодоженам, бездетным женщинам и юношам, которые хотят стать сильнее и здоровее.

В Вербное воскресенье запрещено:

заниматься спортом;

убирать , готовить , стирать и шить;

готовить стирать и шить; расчесывать волосы;

ссориться и выяснять отношения;

устраивать шумные гулянья.

Народные приметы на Вербное воскресенье