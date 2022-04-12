Народные приметы 12 апреля: что можно и категорически запрещено делать в День Ивана Лествичника

Что можно и ни в коем случае нельзя делать на «Беды с домовым»
В День Ивана (Иоанна) Лествичника предки пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста люди катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху накрывали «пирожками».
Отметим, что на каждого члена семьи полагалось по лесенке. Считалось, что это угощение приносит здоровья и сил.
Кстати, праздничное печенье 12 апреля обязательно освящали в церкви.
По легенде, на Лествичника бушует домовой. Поэтому жители Руси старались его задобрить: клали лакомства на видное место, а вот сами на глаза сущности не попадались. Не выпускали пращуры и скотину со двора (иначе слез не миновать).
Также на «Беды с домовым» категорически запрещено ходить в гости к родителям. Это сулит крупную ссору.
Еще 12 апреля не рекомендуется надевать темную одежду. Она якобы притягивает негатив и несчастья.
Народные приметы на День Ивана Лествичника
- Одуванчики цветут 12 апреля — значит, лето будет коротким и прохладным.
- Ливень на «Беды с домовым» — значит, летом будет много грибов.
- Пчелы вылетают из ульев 12 апреля — жди тепла.
- Бык задирает голову вверх 12 апреля — к дождю.