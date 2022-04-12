12 апреля
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Жизнь

Народные приметы 12 апреля: что можно и категорически запрещено делать в День Ивана Лествичника

День Ивана Лествичника, или «Беды с домовым», отмечают 12 апреля. Какие традиции и запреты соблюдали в этот праздник на Руси — в материале altapress.ru.

Печенье. Тесто.
Печенье. Тесто.
СС0

Что можно и ни в коем случае нельзя делать на «Беды с домовым»

В День Ивана (Иоанна) Лествичника предки пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста люди катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху накрывали «пирожками».

Отметим, что на каждого члена семьи полагалось по лесенке. Считалось, что это угощение приносит здоровья и сил.
Кстати, праздничное печенье 12 апреля обязательно освящали в церкви.

По легенде, на Лествичника бушует домовой. Поэтому жители Руси старались его задобрить: клали лакомства на видное место, а вот сами на глаза сущности не попадались. Не выпускали пращуры и скотину со двора (иначе слез не миновать).

Также на «Беды с домовым» категорически запрещено ходить в гости к родителям. Это сулит крупную ссору.

Музей домовых в Барнауле.
Музей домовых в Барнауле.
Дарья Терехова.

Еще 12 апреля не рекомендуется надевать темную одежду. Она якобы притягивает негатив и несчастья.

Народные приметы на День Ивана Лествичника

  • Одуванчики цветут 12 апреля — значит, лето будет коротким и прохладным.
  • Ливень на «Беды с домовым» — значит, летом будет много грибов.
  • Пчелы вылетают из ульев 12 апреля — жди тепла.
  • Бык задирает голову вверх 12 апреля — к дождю.
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