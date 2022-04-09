Народные приметы на День Матрены. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 9 апреля

День Матрены (или, по-другому, Матрона, Полурепица) отмечают в народе 9 апреля. Главные традиции и запреты этого праздника — в материале altapress.ru.

Что можно и ни в коем случае нельзя делать на Матрону

Матрона — покровительница хозяек, поэтому 9 апреля все женщины (а особенно ткачихи) просили у нее благословения на труд.

Также у святой на Полурепицу обязательно просили хорошего урожая репы — одного из главных продуктов для крестьян.

Кстати, в День Матрены предки традиционно готовили из репы. Ее люди фаршировали, варили, парили, а еще «перебивали» в пюре. Отсюда пошла поговорка: «Проще пареной репы».

Также 9 апреля люди наблюдали за погодой. Считалось, что на Матрону реки вздуваются и поднимаются. Прародители говорили: «Щука лед хвостом разбивает», «Внешний ледок, что чужой порог — ненадежен», «Чибис прилетел, воду на хвосте принес».

Уборка. Barnaul.org

В День Матрены приветствуется любая работа. К примеру, можно заняться уборкой, стиркой или шитьем.

Категорически запрещено 9 апреля сквернословить, ругаться и ссориться. Это может принести неудачи.

Народные приметы на День Матрены