9 апреля
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Жизнь

Народные приметы на День Матрены. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 9 апреля

День Матрены (или, по-другому, Матрона, Полурепица) отмечают в народе 9 апреля. Главные традиции и запреты этого праздника — в материале altapress.ru.

Репа.
Репа.
C00.

Что можно и ни в коем случае нельзя делать на Матрону

Матрона — покровительница хозяек, поэтому 9 апреля все женщины (а особенно ткачихи) просили у нее благословения на труд.

Также у святой на Полурепицу обязательно просили хорошего урожая репы — одного из главных продуктов для крестьян.

Кстати, в День Матрены предки традиционно готовили из репы. Ее люди фаршировали, варили, парили, а еще «перебивали» в пюре. Отсюда пошла поговорка: «Проще пареной репы».

Также 9 апреля люди наблюдали за погодой. Считалось, что на Матрону реки вздуваются и поднимаются. Прародители говорили: «Щука лед хвостом разбивает», «Внешний ледок, что чужой порог — ненадежен», «Чибис прилетел, воду на хвосте принес».

Уборка.
Уборка.
Barnaul.org

В День Матрены приветствуется любая работа. К примеру, можно заняться уборкой, стиркой или шитьем.

Категорически запрещено 9 апреля сквернословить, ругаться и ссориться. Это может принести неудачи.

Народные приметы на День Матрены

  • Петух перестал петь днем 9 апреля — значит, через 2−3 дня пройдет дождь.
  • Соловей запел на голых полях в День Матрены — значит, год будет неурожайным.
  • Овсянка прилетела и начала петь 9 апреля — значит, пора поменять сани на телегу.
  • Иней и туман утром 9 апреля — к неурожаю.
  • Чибис летит очень низко на Матрону — к сухой погоде.
  • Прилетела чайка 9 апреля — лед скоро сойдет.
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