Народные приметы на День Матрены. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 9 апреля

Что можно и ни в коем случае нельзя делать на Матрону
Матрона — покровительница хозяек, поэтому 9 апреля все женщины (а особенно ткачихи) просили у нее благословения на труд.
Также у святой на Полурепицу обязательно просили хорошего урожая репы — одного из главных продуктов для крестьян.
Кстати, в День Матрены предки традиционно готовили из репы. Ее люди фаршировали, варили, парили, а еще «перебивали» в пюре. Отсюда пошла поговорка: «Проще пареной репы».
Также 9 апреля люди наблюдали за погодой. Считалось, что на Матрону реки вздуваются и поднимаются. Прародители говорили: «Щука лед хвостом разбивает», «Внешний ледок, что чужой порог — ненадежен», «Чибис прилетел, воду на хвосте принес».
В День Матрены приветствуется любая работа. К примеру, можно заняться уборкой, стиркой или шитьем.
Категорически запрещено 9 апреля сквернословить, ругаться и ссориться. Это может принести неудачи.
Народные приметы на День Матрены
- Петух перестал петь днем 9 апреля — значит, через 2−3 дня пройдет дождь.
- Соловей запел на голых полях в День Матрены — значит, год будет неурожайным.
- Овсянка прилетела и начала петь 9 апреля — значит, пора поменять сани на телегу.
- Иней и туман утром 9 апреля — к неурожаю.
- Чибис летит очень низко на Матрону — к сухой погоде.
- Прилетела чайка 9 апреля — лед скоро сойдет.