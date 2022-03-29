Народные приметы на День Саввина. Что можно и категорически запрещено делать 29 марта

Главные традиции и запреты в День Саввина
День Саввина предки посвящали телеге. 29 марта было принято осматривать ее, прилаживать оглобли и укреплять колеса.
Прародители в Тележный день приговаривали: «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права».
Жители Руси заметили, что в праздник ручьи бегут, даже если солнца нет. На улице устанавливается теплая погода, и, кстати, считается: если 29 марта светит солнце, то солнечной будет вся весна.
Издавна в День Саввина категорически запрещено ездить на санях, в противном случае путь может быть испорчен. Так что транспорт не запрягали, а только осматривали, чинили и смазывали.
Кроме того, в Тележный день нельзя брать и давать деньги в долг (это к бедности и голоду). Также не следует есть хлеб до захода солнца.
Женщинам не рекомендуют носить тяжести 29 марта. По поверью, это сулит тяжелую жизнь.
Народные приметы на День Саввина
- Тепло в День Саввина — значит, вся весна будет теплой.
- Солнце печет 29 марта — ручьи бегут.
- Облака плывут быстро и высоко 29 марта — к хорошей погоде.
- Птицы купаются в лужах в Тележный день — жди тепла.