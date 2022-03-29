29 марта
﻿
Жизнь

Народные приметы на День Саввина. Что можно и категорически запрещено делать 29 марта

День Саввина, или Тележный день, отмечают 29 марта. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Телега.
Телега.
CC0

Главные традиции и запреты в День Саввина

День Саввина предки посвящали телеге. 29 марта было принято осматривать ее, прилаживать оглобли и укреплять колеса.

Прародители в Тележный день приговаривали: «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права».
Жители Руси заметили, что в праздник ручьи бегут, даже если солнца нет. На улице устанавливается теплая погода, и, кстати, считается: если 29 марта светит солнце, то солнечной будет вся весна.

Издавна в День Саввина категорически запрещено ездить на санях, в противном случае путь может быть испорчен. Так что транспорт не запрягали, а только осматривали, чинили и смазывали.

Телега.
Телега.
CC0

Кроме того, в Тележный день нельзя брать и давать деньги в долг (это к бедности и голоду). Также не следует есть хлеб до захода солнца.

Женщинам не рекомендуют носить тяжести 29 марта. По поверью, это сулит тяжелую жизнь.

Народные приметы на День Саввина

  • Тепло в День Саввина — значит, вся весна будет теплой.
  • Солнце печет 29 марта — ручьи бегут.
  • Облака плывут быстро и высоко 29 марта — к хорошей погоде.
  • Птицы купаются в лужах в Тележный день — жди тепла.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость