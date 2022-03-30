Ладодение. По каким приметам 30 марта можно предсказать погоду и урожай

1. Журавль прилетел 30 марта — к теплу.
2. Текут ручьи на Ладодение — жди большого паводка.
3. Гуси летят высоко 30 марта — к снегопаду.
4. На Ладодение тепло — к теплой весне и урожайному году.
5. Первый гром выдался на 30 марта — к хорошему улову рыбы.
6. Скворцов не видно на Ладодение — к ненастью.
7. Ручейки маленькие и едва заметные 30 марта — значит, для скотины год будет голодным.
8. На следующий день после 30 марта можно сеять ячмень.
9. На орешнике появились сережки 30 марта — значит, ушла земная мерзлота.
10. Много воды бежит с гор — к богатому урожаю.