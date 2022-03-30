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Жизнь

Ладодение. По каким приметам 30 марта можно предсказать погоду и урожай

Ладодение отмечают 30 марта. Это славянский праздник, в который «просыпается» весна. По каким приметам сегодня можно предсказать урожай и погоду — в материале altapress.ru.

Весна. Цветы в горах.
Весна. Цветы в горах.
СС0

1. Журавль прилетел 30 марта — к теплу.

2. Текут ручьи на Ладодение — жди большого паводка.

3. Гуси летят высоко 30 марта — к снегопаду.

4. На Ладодение тепло — к теплой весне и урожайному году.

5. Первый гром выдался на 30 марта — к хорошему улову рыбы.

6. Скворцов не видно на Ладодение — к ненастью.

7. Ручейки маленькие и едва заметные 30 марта — значит, для скотины год будет голодным.

8. На следующий день после 30 марта можно сеять ячмень.

9. На орешнике появились сережки 30 марта — значит, ушла земная мерзлота.

10. Много воды бежит с гор — к богатому урожаю.

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