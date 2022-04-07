7 апреля
﻿
Жизнь

Приметы на Благовещение. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 7 апреля

Христианский праздник Благовещение отмечают 7 апреля. Что можно и категорически запрещено делать в эту дату — в материале altapress.ru.

Церковь. Храм
Церковь. Храм
СС0

Традиции и запреты на Благовещение

Для жителей Руси Благовещение считалось одним из важнейших праздников.

Предки традиционно ослабляли пост в этот праздник, даже если он выпадал на Страстную пятницу.
Так, на Благовещение было принято готовить кулебяку (пирог с рыбой или капустой). Кроме того, люди праздновали третью встречу весны. Кстати, первая из них приходилась на Сретенье, а вторая — на Сороки.

Большим грехом на Благовещение считался труд. Прародители говорили: «В этот день девки кос не плетут, птицы гнезд не вьют». Они также верили: если 7 апреля птица совьет гнездо, то на несколько дней будет наказана и не сможет летать.

Скворец, птица.
Скворец, птица.
СС0

Категорически запрещено на Благовещение и работать на земле. Это к несчастью и неприятным переменам в жизни.
Лучше пережечь соль на сковороде или в духовке — чтобы обезопасить себя и семью от болезней.

Народные приметы 7 апреля

  • Снег на Благовещение — к плохому урожаю.
  • Тепло 7 апреля — значит, год, наоборот, будет урожайным.
  • Журавли летят высоко 7 апреля — к плохой погоде.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость