Приметы на Благовещение. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 7 апреля

Традиции и запреты на Благовещение
Для жителей Руси Благовещение считалось одним из важнейших праздников.
Предки традиционно ослабляли пост в этот праздник, даже если он выпадал на Страстную пятницу.
Так, на Благовещение было принято готовить кулебяку (пирог с рыбой или капустой). Кроме того, люди праздновали третью встречу весны. Кстати, первая из них приходилась на Сретенье, а вторая — на Сороки.
Большим грехом на Благовещение считался труд. Прародители говорили: «В этот день девки кос не плетут, птицы гнезд не вьют». Они также верили: если 7 апреля птица совьет гнездо, то на несколько дней будет наказана и не сможет летать.
Категорически запрещено на Благовещение и работать на земле. Это к несчастью и неприятным переменам в жизни.
Лучше пережечь соль на сковороде или в духовке — чтобы обезопасить себя и семью от болезней.
Народные приметы 7 апреля
- Снег на Благовещение — к плохому урожаю.
- Тепло 7 апреля — значит, год, наоборот, будет урожайным.
- Журавли летят высоко 7 апреля — к плохой погоде.