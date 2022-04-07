Приметы на Благовещение. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 7 апреля

Христианский праздник Благовещение отмечают 7 апреля. Что можно и категорически запрещено делать в эту дату — в материале altapress.ru.

Традиции и запреты на Благовещение

Для жителей Руси Благовещение считалось одним из важнейших праздников.

Предки традиционно ослабляли пост в этот праздник, даже если он выпадал на Страстную пятницу.

Так, на Благовещение было принято готовить кулебяку (пирог с рыбой или капустой). Кроме того, люди праздновали третью встречу весны. Кстати, первая из них приходилась на Сретенье, а вторая — на Сороки.

Большим грехом на Благовещение считался труд. Прародители говорили: «В этот день девки кос не плетут, птицы гнезд не вьют». Они также верили: если 7 апреля птица совьет гнездо, то на несколько дней будет наказана и не сможет летать.

Скворец , птица. СС0

Категорически запрещено на Благовещение и работать на земле. Это к несчастью и неприятным переменам в жизни.

Лучше пережечь соль на сковороде или в духовке — чтобы обезопасить себя и семью от болезней.

Народные приметы 7 апреля