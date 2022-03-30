Народные приметы на День Алексея Теплого. Что можно и категорически запрещено делать 30 марта

Главные традиции и запреты в День Алексея Теплого
В День Алексея Теплого, заметили предки, «бурно» таял снег. В народе приговаривали: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив», «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей».
Жители Руси 30 марта собирали березовый сок и пили его всей семьей. Также на Солногрей они принимали медово-березовый взвар. Этот напиток традиционно готовили из меда, сахара, березового сока, гвоздики, корицы, имбиря, кардамона и лаврового листа.
Считается, что медово-березовый взвар придает сил и энергии.
Кроме того, прародители в День Алексея Теплого настаивали на масле березовые почки. Ими лечили раны и ревматизм.
Категорически запрещено 30 марта садиться в сани, потому что снег тает, и путь резко становится скользким. Крестьяне говорили: «Прокатят сани мимо желаний».
Ни в коем случае нельзя в День Алексея Теплого браться за новые проекты, выяснять отношения в семье, рубить деревья и тратить воду понапрасну.
Народные приметы в День Алексея Теплого
- Гуси высоко летят 30 марта — к снегопаду.
- Скворцов не видно 30 марта — жди ненастья.
- Трясогузки прилетели на Солногрей — к половодью.
- Если помолиться Алексию 30 марта, то будет много меда.