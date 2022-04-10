Народные приметы 10 апреля: что можно и категорически запрещено делать в День Илариона

День Илариона, или Ларион, празднуют 10 апреля. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня.

Главные традиции и запреты в День Илариона

Предки были уверены: если снег не растаял до 10 апреля, то в День Илариона он обязательно начнет сходить. Кстати, в праздник было принято чистить пруды, которые уже освободились от льда.

По поверью, на Лариона распускаются первые весенние цветы — мать-и-мачеха. Это растение предки очень любили.

С ним связана легенда: у одной женщины скончалась дочь. Мама отдала ее могиле всю ласку, но вот падчерице не оставила ни капли. Тогда из чувств матери и мачехи родился цветок, листья которого всегда обращены бархатистой стороной к земле, а гладкой и «холодной» — к людям.

В День Илариона прародители готовили из мать-и-мачехи чаи. Дальше их пили, чтобы избавиться от болезней и не простудиться.

Ни в коем случае нельзя 10 апреля переедать, жадничать и отказывать нуждающимся в милостыне. Это может обернуться несчастьем.

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Народные приметы в День Илариона