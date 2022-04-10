10 апреля
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Жизнь

Народные приметы 10 апреля: что можно и категорически запрещено делать в День Илариона

День Илариона, или Ларион, празднуют 10 апреля. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня.

Цветок мать-и-мачеха.
Цветок мать-и-мачеха.
СС0

Главные традиции и запреты в День Илариона

Предки были уверены: если снег не растаял до 10 апреля, то в День Илариона он обязательно начнет сходить. Кстати, в праздник было принято чистить пруды, которые уже освободились от льда.

По поверью, на Лариона распускаются первые весенние цветы — мать-и-мачеха. Это растение предки очень любили.
С ним связана легенда: у одной женщины скончалась дочь. Мама отдала ее могиле всю ласку, но вот падчерице не оставила ни капли. Тогда из чувств матери и мачехи родился цветок, листья которого всегда обращены бархатистой стороной к земле, а гладкой и «холодной» — к людям.

В День Илариона прародители готовили из мать-и-мачехи чаи. Дальше их пили, чтобы избавиться от болезней и не простудиться.

Ни в коем случае нельзя 10 апреля переедать, жадничать и отказывать нуждающимся в милостыне. Это может обернуться несчастьем.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Народные приметы в День Илариона

  • Дождь 10 апреля — к богатому урожаю.
  • Гром гремит долго и глухо — к затяжному дождю.
  • Иней и туман утром 10 апреля — к хорошему урожаю овощей, фруктов и злаков.
  • Чибисы летят низко в День Илариона — значит, лето будет засушливым.
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