Народные приметы на День Василия Теплого. Что важно сделать 4 апреля

Главные традиции и запреты на Василия-капельника
Обычно 4 апреля на Руси теплело. Наступали солнечные дни, и вовсю звенела капель. Предки приговаривали: «Задолбил зиму Василий-капельник».
В День Василия Теплого прародители обязательно наблюдали, откуда текут ручьи. В этих местах они ни в коем случае не строили баню или хлев. Считалось, что сооружение на влажной почве будет стоять непрочно.
Кроме того, 4 апреля люди наблюдали за солнцем и небом: если облака синие, то жди теплого дождя; а если солнце в красных кругах, то будет урожай богатым. Обращали внимание и на другие приметы: коли муравейник тает с северной стороны, то будет лето жарким и долгим.
Также в День Василия Теплого рекомендуется печь калачи. Они символизируют солнце.
Категорически запрещено на Василия-капельника громко смеяться. Так есть риск привлечь внимание нечисти.
Народные приметы на День Василия Теплого
- Солнце на рассвете в красных кругах — будет урожай овощей хорошим.
- Вороны купаются в снегу 4 апреля — к оттепели.
- Облака на небе синие 4 апреля — к теплому дождю.
- Трясогузка прилетела на Василия-капельника — скоро ледоход начнется.