4 апреля
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Жизнь

Народные приметы на День Василия Теплого. Что важно сделать 4 апреля

День Василия Теплого, или Василий-капельник, отмечают 4 апреля. Что обязательно нужно сделать в этот праздник — в нашем материале.

Весна, небо.
Весна, небо.
pixabay.com/

Главные традиции и запреты на Василия-капельника

Обычно 4 апреля на Руси теплело. Наступали солнечные дни, и вовсю звенела капель. Предки приговаривали: «Задолбил зиму Василий-капельник».

В День Василия Теплого прародители обязательно наблюдали, откуда текут ручьи. В этих местах они ни в коем случае не строили баню или хлев. Считалось, что сооружение на влажной почве будет стоять непрочно.

Кроме того, 4 апреля люди наблюдали за солнцем и небом: если облака синие, то жди теплого дождя; а если солнце в красных кругах, то будет урожай богатым. Обращали внимание и на другие приметы: коли муравейник тает с северной стороны, то будет лето жарким и долгим.

Также в День Василия Теплого рекомендуется печь калачи. Они символизируют солнце.

Печенье. Тесто.
Печенье. Тесто.
СС0

Категорически запрещено на Василия-капельника громко смеяться. Так есть риск привлечь внимание нечисти.

Народные приметы на День Василия Теплого

  • Солнце на рассвете в красных кругах — будет урожай овощей хорошим.
  • Вороны купаются в снегу 4 апреля — к оттепели.
  • Облака на небе синие 4 апреля — к теплому дождю.
  • Трясогузка прилетела на Василия-капельника — скоро ледоход начнется.
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