11 апреля
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Жизнь

Народные приметы на Берещенье: почему 11 апреля нужно пить березовый сок

Народный праздник Берещенье, или День березы, отмечают 11 апреля. Что важно сделать сегодня, чтобы не отпугнуть удачу и здоровье, — в нашем материале.

Березы.
Березы.
CC0

Главные традиции и запреты на Берещенье

На Берещенье предки обязательно следили за самочувствием детей. Заболевших младенцев они 11 апреля обмахивали березовым прутиком. Считалось, что так хворь уйдет.

По легенде, если в праздник воткнуть ветку березы в крышу, то она будет оберегать дом от молний.

А вот, чтобы поддержать здоровье, прародители на Берещенье шли в баню и парились березовым веником.

Кроме того, прародители начинали собирать березовый сок 11 апреля. Он, были уверены на Руси, чистит кровь и выгоняет из желудка всю немощь — словом, прибавляет сил.

Береза, березовый сок.
Береза, березовый сок.
СС0

Категорически запрещено на Берещенье спорить и ругаться с близкими. Это к неудачам и большим бедам.

Народные приметы на Берещенье

  • Ливень 11 апреля — к хорошему урожаю овса.
  • Перистые облака идут с запада 11 апреля — жди ненастья.
  • С берез активно идет сок на Берещенье — значит, лето будет прохладным.
  • Гром 11 апреля — к похолоданию.
  • Гуси вышли на лед 11 апреля — к потеплению.
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