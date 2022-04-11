Народные приметы на Берещенье: почему 11 апреля нужно пить березовый сок

Главные традиции и запреты на Берещенье
На Берещенье предки обязательно следили за самочувствием детей. Заболевших младенцев они 11 апреля обмахивали березовым прутиком. Считалось, что так хворь уйдет.
По легенде, если в праздник воткнуть ветку березы в крышу, то она будет оберегать дом от молний.
А вот, чтобы поддержать здоровье, прародители на Берещенье шли в баню и парились березовым веником.
Кроме того, прародители начинали собирать березовый сок 11 апреля. Он, были уверены на Руси, чистит кровь и выгоняет из желудка всю немощь — словом, прибавляет сил.
Категорически запрещено на Берещенье спорить и ругаться с близкими. Это к неудачам и большим бедам.
Народные приметы на Берещенье
- Ливень 11 апреля — к хорошему урожаю овса.
- Перистые облака идут с запада 11 апреля — жди ненастья.
- С берез активно идет сок на Берещенье — значит, лето будет прохладным.
- Гром 11 апреля — к похолоданию.
- Гуси вышли на лед 11 апреля — к потеплению.