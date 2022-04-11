Народные приметы на Берещенье: почему 11 апреля нужно пить березовый сок

Народный праздник Берещенье, или День березы, отмечают 11 апреля. Что важно сделать сегодня, чтобы не отпугнуть удачу и здоровье, — в нашем материале.

Главные традиции и запреты на Берещенье

На Берещенье предки обязательно следили за самочувствием детей. Заболевших младенцев они 11 апреля обмахивали березовым прутиком. Считалось, что так хворь уйдет.

По легенде, если в праздник воткнуть ветку березы в крышу, то она будет оберегать дом от молний.

А вот, чтобы поддержать здоровье, прародители на Берещенье шли в баню и парились березовым веником.

Кроме того, прародители начинали собирать березовый сок 11 апреля. Он, были уверены на Руси, чистит кровь и выгоняет из желудка всю немощь — словом, прибавляет сил.

Береза , березовый сок. СС0

Категорически запрещено на Берещенье спорить и ругаться с близкими. Это к неудачам и большим бедам.

Народные приметы на Берещенье