Преподобный Иларион. Что известно о святом и когда отмечают его праздник

Предназначение и дела Преподобного Илариона

Преподобный Иларион Новый — игумен Пеликитский. С юности он посвятил себя служению Богу и много лет провел в затворничестве. За непорочность и святость, пишет calend.ru, его удостоили сначала сана пресвитера. А позже святой стал игуменом Пеликтиского монастыря (недалеко от пролива Дарданеллы).

Господь наградил Преподобного Илариона даром прозорливости и чудотворений.

Силой молитвы игумен Пеликитский низводил дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных, а также наполнял рыбой сети при неудачном улове.

Кроме того, Иларион исцелял больных и изгонял бесов.

Когда и от чего пострадал Преподобный Иларион

Преподобный пострадал в 754 году. В Великий четверг военачальник Лаханодракон неожиданно напал на Пеликитский монастырь. Он преследовал иконопочитателей, дерзко ворвался на Божественную литургию и поверг земле Святые Дары.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Всего тогда были захвачены 42 инока. Их заковали в цепи, отослали в Ефесскую область и предали смерти. Мученически скончался и Иларион.

Народные приметы на День Преподобного Илариона