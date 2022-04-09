9 апреля
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Жизнь

Преподобный Иларион. Что известно о святом и когда отмечают его праздник

День Преподобного Илариона отпразднуют православные завтра, 10 апреля. Краткая биография святого — в материале altapress.ru.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

Предназначение и дела Преподобного Илариона

Преподобный Иларион Новый — игумен Пеликитский. С юности он посвятил себя служению Богу и много лет провел в затворничестве. За непорочность и святость, пишет calend.ru, его удостоили сначала сана пресвитера. А позже святой стал игуменом Пеликтиского монастыря (недалеко от пролива Дарданеллы).

Господь наградил Преподобного Илариона даром прозорливости и чудотворений.
Силой молитвы игумен Пеликитский низводил дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных, а также наполнял рыбой сети при неудачном улове.

Кроме того, Иларион исцелял больных и изгонял бесов.

Когда и от чего пострадал Преподобный Иларион

Преподобный пострадал в 754 году. В Великий четверг военачальник Лаханодракон неожиданно напал на Пеликитский монастырь. Он преследовал иконопочитателей, дерзко ворвался на Божественную литургию и поверг земле Святые Дары.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Всего тогда были захвачены 42 инока. Их заковали в цепи, отослали в Ефесскую область и предали смерти. Мученически скончался и Иларион.

Народные приметы на День Преподобного Илариона

  • Чибис летит очень низко — будет сухая погода.
  • На клюве чибис воду принес — жди первого весеннего дождя.
  • Чибис начал кричать с вечера — жди ясную погоду.
  • Прилетает чайка — жди схода льда.
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