Преподобный Иларион. Что известно о святом и когда отмечают его праздник

Предназначение и дела Преподобного Илариона
Преподобный Иларион Новый — игумен Пеликитский. С юности он посвятил себя служению Богу и много лет провел в затворничестве. За непорочность и святость, пишет calend.ru, его удостоили сначала сана пресвитера. А позже святой стал игуменом Пеликтиского монастыря (недалеко от пролива Дарданеллы).
Господь наградил Преподобного Илариона даром прозорливости и чудотворений.
Силой молитвы игумен Пеликитский низводил дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных, а также наполнял рыбой сети при неудачном улове.
Кроме того, Иларион исцелял больных и изгонял бесов.
Когда и от чего пострадал Преподобный Иларион
Преподобный пострадал в 754 году. В Великий четверг военачальник Лаханодракон неожиданно напал на Пеликитский монастырь. Он преследовал иконопочитателей, дерзко ворвался на Божественную литургию и поверг земле Святые Дары.
Всего тогда были захвачены 42 инока. Их заковали в цепи, отослали в Ефесскую область и предали смерти. Мученически скончался и Иларион.
Народные приметы на День Преподобного Илариона
- Чибис летит очень низко — будет сухая погода.
- На клюве чибис воду принес — жди первого весеннего дождя.
- Чибис начал кричать с вечера — жди ясную погоду.
- Прилетает чайка — жди схода льда.