Народные приметы: как 28 марта на Руси предсказывали погоду и будущее

1. Увидел стаю перелетных птиц 28 марта — жди дружную весну.
2. Встретил чаек в Александров день — значит, будет тепло, и скоро начнется ледоход.
3. Воробьи громко чирикают 28 марта — тоже к солнцу и теплу.
4. Встретился со скворцом 28 марта — значит, весна уже на пороге.
5. Заметил зяблика в Александров день — будут заморозки и стужи.
6. Чайки купаются 28 марта — значит, пойдет дождь.
7. Помыть голову — к скорой разлуке с родственниками.
8. Приснился ангел — к счастливой и долгой жизни.
9. Голова зачесалась 28 марта — к мелким неприятностям и досаде.
10. Ручьи текут медленно — урожая будет мало.