Народные приметы: как 28 марта на Руси предсказывали погоду и будущее

Александров день отмечают 28 марта. Рассказываем, каким приметам доверяли предки в этот праздник.

1. Увидел стаю перелетных птиц 28 марта — жди дружную весну.

2. Встретил чаек в Александров день — значит, будет тепло, и скоро начнется ледоход.

3. Воробьи громко чирикают 28 марта — тоже к солнцу и теплу.

4. Встретился со скворцом 28 марта — значит, весна уже на пороге.

Скворец , птица. СС0

5. Заметил зяблика в Александров день — будут заморозки и стужи.

6. Чайки купаются 28 марта — значит, пойдет дождь.

7. Помыть голову — к скорой разлуке с родственниками.

8. Приснился ангел — к счастливой и долгой жизни.

9. Голова зачесалась 28 марта — к мелким неприятностям и досаде.

10. Ручьи текут медленно — урожая будет мало.