Народные приметы на Венедиктов день. Что обязательно нужно сделать 27 марта

Главные традиции и запреты в Венедиктов день
В Венедиктов день предки традиционно обихаживали домашних животных, потому что у многих из них начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и сребли 27 марта.
Прародители на Венедикта приговаривали: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись», «Скотину водить — не разиня рот ходить», «Корова на дворе — харч на столе», «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».
Обязательно на Руси наблюдали и за погодой: мороз в Венедиктов день предвещал такую же холода на неделю вперед, а вот гром, наоборот, сулил урожайное лето.
Также на Венедикта было принято менять постельное белье и пополнять запасы в холодильнике, чтобы привлечь в дом счастье и достаток.
Ни в коем случае нельзя 27 марта долго смотреть в зеркало. Это якобы может отобрать жизненные силы.
Кроме того, не следует начинать серьезные разговоры с начальством. Они могут обернуться неприятностями.
Народные приметы на Венедиктов день
- Гром 27 марта — к урожайному лету.
- Облака быстро плывут по небу на Венедикта — к улучшению погоды.
- Мороз 27 марта — значит, будет холодно еще неделю.