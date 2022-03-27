Народные приметы на Венедиктов день. Что обязательно нужно сделать 27 марта

Венедиктов день, или Венедикт, отмечают 27 марта. Что можно и категорически запрещено делать в народно-христианский праздник — в материале altapress.ru.

Главные традиции и запреты в Венедиктов день

В Венедиктов день предки традиционно обихаживали домашних животных, потому что у многих из них начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и сребли 27 марта.

Прародители на Венедикта приговаривали: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись», «Скотину водить — не разиня рот ходить», «Корова на дворе — харч на столе», «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».

Обязательно на Руси наблюдали и за погодой: мороз в Венедиктов день предвещал такую же холода на неделю вперед, а вот гром, наоборот, сулил урожайное лето.

Также на Венедикта было принято менять постельное белье и пополнять запасы в холодильнике, чтобы привлечь в дом счастье и достаток.

Еда , кухня , готовка. pixabay.com/

Ни в коем случае нельзя 27 марта долго смотреть в зеркало. Это якобы может отобрать жизненные силы.

Кроме того, не следует начинать серьезные разговоры с начальством. Они могут обернуться неприятностями.

Народные приметы на Венедиктов день