27 марта
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Жизнь

Народные приметы на Венедиктов день. Что обязательно нужно сделать 27 марта

Венедиктов день, или Венедикт, отмечают 27 марта. Что можно и категорически запрещено делать в народно-христианский праздник — в материале altapress.ru.

Корова, животноводство.
Корова, животноводство.
pixabay.com/

Главные традиции и запреты в Венедиктов день

В Венедиктов день предки традиционно обихаживали домашних животных, потому что у многих из них начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и сребли 27 марта.

Прародители на Венедикта приговаривали: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись», «Скотину водить — не разиня рот ходить», «Корова на дворе — харч на столе», «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».

Обязательно на Руси наблюдали и за погодой: мороз в Венедиктов день предвещал такую же холода на неделю вперед, а вот гром, наоборот, сулил урожайное лето.

Также на Венедикта было принято менять постельное белье и пополнять запасы в холодильнике, чтобы привлечь в дом счастье и достаток.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Ни в коем случае нельзя 27 марта долго смотреть в зеркало. Это якобы может отобрать жизненные силы.
Кроме того, не следует начинать серьезные разговоры с начальством. Они могут обернуться неприятностями.

Народные приметы на Венедиктов день

  • Гром 27 марта — к урожайному лету.
  • Облака быстро плывут по небу на Венедикта — к улучшению погоды.
  • Мороз 27 марта — значит, будет холодно еще неделю.
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