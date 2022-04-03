3 апреля
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Жизнь

Народные приметы на Кирилла Катаника: что можно и категорически запрещено делать 3 апреля

День Кирилла Катаника, или Качальник, отмечают 3 апреля. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот праздник — в материале altapress.ru.

Ребенок играет в луже.
Ребенок играет в луже.
CC0

Главные традиции и запреты в День Кирилла Катаника

Прародители в День Кирилла Катаника чистили и убирали подальше сани. Считалось, что до следующей зимы они больше не пригодятся.
Предки говорили детям: «Не реви, Катаник санки унес».

Жители Руси 3 апреля традиционно меняли валенки на берестяные лапти. Хотя и та, и другая обувь защищала от сырости и холода плохо, поэтому риск заболеть был высоким.

Кстати, лучшей защитой от простуд (да и прочих недугов) люди считали золу и уголь. Их доставали из печи, горячими заворачивали в платок и прикладывали к больному месту. Получалась этакая грелка, которая избавляла от болезней.

Уголь.
Уголь.
Pixabay.com

Хозяйки на Качальника обязательно делали уборку. По поверью, если хорошо вымести сор 3 апреля, то из дома уйдут нечисть и негатив.

А вот ссориться и отказывать нуждающимся в милостыне в День Кирилла Качальника запрещено. Это — к несчастью.

Народные приметы на Качальника

  • Гром гремит 3 апреля — значит, год будет урожайным.
  • Березового сока много на Качальника — к дождливому лету.
  • Мать-и-мачеха зацвела на Кирилла Катаника — к теплу.
  • Комары появились 3 апреля — тоже к потеплению.
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