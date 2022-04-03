Народные приметы на Кирилла Катаника: что можно и категорически запрещено делать 3 апреля

Главные традиции и запреты в День Кирилла Катаника
Прародители в День Кирилла Катаника чистили и убирали подальше сани. Считалось, что до следующей зимы они больше не пригодятся.
Предки говорили детям: «Не реви, Катаник санки унес».
Жители Руси 3 апреля традиционно меняли валенки на берестяные лапти. Хотя и та, и другая обувь защищала от сырости и холода плохо, поэтому риск заболеть был высоким.
Кстати, лучшей защитой от простуд (да и прочих недугов) люди считали золу и уголь. Их доставали из печи, горячими заворачивали в платок и прикладывали к больному месту. Получалась этакая грелка, которая избавляла от болезней.
Хозяйки на Качальника обязательно делали уборку. По поверью, если хорошо вымести сор 3 апреля, то из дома уйдут нечисть и негатив.
А вот ссориться и отказывать нуждающимся в милостыне в День Кирилла Качальника запрещено. Это — к несчастью.
Народные приметы на Качальника
- Гром гремит 3 апреля — значит, год будет урожайным.
- Березового сока много на Качальника — к дождливому лету.
- Мать-и-мачеха зацвела на Кирилла Катаника — к теплу.
- Комары появились 3 апреля — тоже к потеплению.