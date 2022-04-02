2 апреля
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Жизнь

День Фотиньи. Что можно и категорически запрещено делать 2 апреля

День Фотиньи, или Колодезницу, отмечают 2 апреля. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот народно-христианский праздник — в материале altapress.ru.

Колодец.
Колодец.
СС0

Традиции и запреты в День Фотиньи

Предки в День Фотиньи обязательно пили воду из колодца. Считалось, что 2 апреля она становится целебной.
Кроме того, люди на Колодезницу писали молитву на бумажке, завязывали ее в ветошь и давали получившийся амулет больному человеку. Он носил ее на шее 3−9 дней. После этого записку сжигали, а оставшийся от нее пепел съедали.

Также в День Фотиньи люди славили лен. С утра было принято выносить красивые вещи из этой ткани на улицу, развешивать их на заборах, полотенцах и калитках.

Девушки 2 апреля водили хороводы с длинными льняными полотенцами, которые использовали на свадьбах. По поверью, этот обряд привлекает достойных женихов.

Тишина.
Тишина.
СС0

Категорически запрещено в День Фотиньи говорить о своих планах и назначать встречи с партнерами. Это может обернуться неудачами.

Народные приметы 2 апреля

  • Если лед на реках уносится течением быстро, то год будет урожайным.
  • Если этот 2 апреля тепло, а птицы затевают брачные игры, то лето будет жарким.
  • Если талая вода идет с большим шумом, то травы будут хорошие, а если тихо, то трава плохо вырастет.
  • Дождь идет — будет урожай грибов хорошим.
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