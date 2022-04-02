День Фотиньи. Что можно и категорически запрещено делать 2 апреля

День Фотиньи, или Колодезницу, отмечают 2 апреля. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот народно-христианский праздник — в материале altapress.ru.

Традиции и запреты в День Фотиньи

Предки в День Фотиньи обязательно пили воду из колодца. Считалось, что 2 апреля она становится целебной.

Кроме того, люди на Колодезницу писали молитву на бумажке, завязывали ее в ветошь и давали получившийся амулет больному человеку. Он носил ее на шее 3−9 дней. После этого записку сжигали, а оставшийся от нее пепел съедали.

Также в День Фотиньи люди славили лен. С утра было принято выносить красивые вещи из этой ткани на улицу, развешивать их на заборах, полотенцах и калитках.

Девушки 2 апреля водили хороводы с длинными льняными полотенцами, которые использовали на свадьбах. По поверью, этот обряд привлекает достойных женихов.

Тишина. СС0

Категорически запрещено в День Фотиньи говорить о своих планах и назначать встречи с партнерами. Это может обернуться неудачами.

Народные приметы 2 апреля