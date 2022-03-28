Народные приметы на Александров день: что можно и категорически запрещено делать 28 марта

Традиции и запреты в Александров день
Предки в Александров день ходили в лес и высказывали почтение лесным духам. Перед тем, как зайти в бор, люди просили у него прощения за беспокойство.
Только вот приближаться к лесу без особой нужды 28 марта не рекомендуется. По легенде, волки в Александров день становятся агрессивными и непредсказуемыми.
Кроме того, 28 марта жители Руси обращали внимание на сны. Считается, что они могут сбыться через неделю. И, кстати, если к Александрову дню снится ангел, то человек будет здоров и доживет до ста лет.
Ни в коем случае нельзя в Александров день мыть голову, ссориться и гулять допоздна. Это может привести к одиночеству и горестям.
Народные приметы на Александров день
- Чайка прилетела 28 марта — значит, скоро лед пойдет.
- Увидел скворца 28 марта — значит, весна у крыльца.
- Журавль прилетел в Александров день — тепло принес.
- Увидел зяблика 28 марта — жди стужу.