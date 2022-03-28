28 марта
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Жизнь

Народные приметы на Александров день: что можно и категорически запрещено делать 28 марта

Александров день отмечают 28 марта. Какие традиции предки соблюдали в этот праздник, и что сегодня принесет крепкое здоровье с долголетием — в нашем материале.

Лес, природа.
Лес, природа.
pixabay.com/

Традиции и запреты в Александров день

Предки в Александров день ходили в лес и высказывали почтение лесным духам. Перед тем, как зайти в бор, люди просили у него прощения за беспокойство.

Только вот приближаться к лесу без особой нужды 28 марта не рекомендуется. По легенде, волки в Александров день становятся агрессивными и непредсказуемыми.

Кроме того, 28 марта жители Руси обращали внимание на сны. Считается, что они могут сбыться через неделю. И, кстати, если к Александрову дню снится ангел, то человек будет здоров и доживет до ста лет.

Ни в коем случае нельзя в Александров день мыть голову, ссориться и гулять допоздна. Это может привести к одиночеству и горестям.

Лес, природа.
Лес, природа.
pixabay.com/

Народные приметы на Александров день

  • Чайка прилетела 28 марта — значит, скоро лед пойдет.
  • Увидел скворца 28 марта — значит, весна у крыльца.
  • Журавль прилетел в Александров день — тепло принес.
  • Увидел зяблика 28 марта — жди стужу.
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