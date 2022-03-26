Народные приметы на Никифоров день. Что можно и категорически запрещено делать 26 марта

Что можно и ни в коем случае нельзя делать в Никифоров день
Святой Никифор жил в 8−9 веках в Константинополе. Родители воспитали в нем сильную веру и готовность к подвигу исповедничества.
Никифор получил светское образование и изучал Священное Писание. Впоследствии он отстоял иконы на Вселенском Соборе 787 года, а еще через 19 лет принял монашеский постриг, священный сан и занял патриарший престол.
Предки считали, что в Никифоров день вешние воды просачиваются в берлогу к медведям и тревожат их. Из-за этого хозяева леса просыпаются и выходят из жилища.
Прародители обязательно рыбачили 26 марта. По поверью, на Никифора хорошо клюют щука, судак, язь, плотва и окунь.
Кстати, в большинстве домов в Никифоров день было послабление в постной еде. Хозяйки традиционно пекли рыбные пироги и варили уху.
Категорически запрещено в Никифоров день брать в руки острые предметы. По легенде, серьезные испытания ждут того, кто поранился.
Кроме того, нельзя просить взаймы соль и сахар. Не следует 26 марта рассказывать окружающим о неприятных снах.
Народные приметы на Никифоров день
- Полевые мыши уходят из поймы реки 26 марта — к сильному половодью.
- Туман на Никифора — к дождливому лету.
- Гуси летят высоко 26 марта — значит, воды при разливе будет много.
- Рубить деревья 26 марта — к несчастью.