26 марта
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Жизнь

Народные приметы на Никифоров день. Что можно и категорически запрещено делать 26 марта

Никифоров день, или Никифор, отмечают в народе 26 марта. Какие традиции и запреты соблюдали предки в этот праздник — в нашем материале.

Весна, небо.
Весна, небо.
pixabay.com/

Что можно и ни в коем случае нельзя делать в Никифоров день

Святой Никифор жил в 8−9 веках в Константинополе. Родители воспитали в нем сильную веру и готовность к подвигу исповедничества.
Никифор получил светское образование и изучал Священное Писание. Впоследствии он отстоял иконы на Вселенском Соборе 787 года, а еще через 19 лет принял монашеский постриг, священный сан и занял патриарший престол.

Предки считали, что в Никифоров день вешние воды просачиваются в берлогу к медведям и тревожат их. Из-за этого хозяева леса просыпаются и выходят из жилища.

Прародители обязательно рыбачили 26 марта. По поверью, на Никифора хорошо клюют щука, судак, язь, плотва и окунь.
Кстати, в большинстве домов в Никифоров день было послабление в постной еде. Хозяйки традиционно пекли рыбные пироги и варили уху.

Весна, небо.
Весна, небо.
pixabay.com/

Категорически запрещено в Никифоров день брать в руки острые предметы. По легенде, серьезные испытания ждут того, кто поранился.
Кроме того, нельзя просить взаймы соль и сахар. Не следует 26 марта рассказывать окружающим о неприятных снах.

Народные приметы на Никифоров день

  • Полевые мыши уходят из поймы реки 26 марта — к сильному половодью.
  • Туман на Никифора — к дождливому лету.
  • Гуси летят высоко 26 марта — значит, воды при разливе будет много.
  • Рубить деревья 26 марта — к несчастью.
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