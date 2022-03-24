24 марта
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Жизнь

День Евфимия Новгородского. Почему 24 марта нельзя спрашивать кукушку «Сколько жить осталось?»

День памяти Святителя Евфимия Новгородского празднуют христиане 24 марта. На какие приметы следует обратить внимание сегодня и почему категорически запрещено спрашивать у кукушки «Сколько мне жить осталось?» — в материале altapress.ru.

Тишина.
Тишина.
СС0

Традиции в День Евфимия Новгородского

Прародители традиционно загадывали желания 24 марта. По поверью, они обязательно сбываются.

Девушкам в День Евфимия Новгородского рекомендовали сходить в лес и поплакать. Это ритуал «Кукушкины слезы», который якобы помогает избавиться от одиночества и обрести любовь.

Кроме того, жители Руси 24 марта обращали внимание на «птичьи» приметы:

  • Если до уха доносится пение кукушки, то брякни монетами. Так деньги «польются рекой»;
  • Кукушка прилетела до появления первых листьев — будет голод.
Мясо.
Мясо.
СС0

Кстати, в День памяти Святителя Евфимия Новгородского категорически запрещено есть мясо и спрашивать у кукушки «Сколько мне жить осталось?» Считается, что так есть риск навлечь на себя порчу и даже укоротить жизнь.

Народные приметы 24 марта

  • Ласточки прилетели в День Евфимия — год будет счастливым.
  • Журавли летят низко — к ненастью.
  • Увидел жаворонка 24 марта — жди тепла.
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