День Евфимия Новгородского. Почему 24 марта нельзя спрашивать кукушку «Сколько жить осталось?»

Традиции в День Евфимия Новгородского
Прародители традиционно загадывали желания 24 марта. По поверью, они обязательно сбываются.
Девушкам в День Евфимия Новгородского рекомендовали сходить в лес и поплакать. Это ритуал «Кукушкины слезы», который якобы помогает избавиться от одиночества и обрести любовь.
Кроме того, жители Руси 24 марта обращали внимание на «птичьи» приметы:
- Если до уха доносится пение кукушки, то брякни монетами. Так деньги «польются рекой»;
- Кукушка прилетела до появления первых листьев — будет голод.
Кстати, в День памяти Святителя Евфимия Новгородского категорически запрещено есть мясо и спрашивать у кукушки «Сколько мне жить осталось?» Считается, что так есть риск навлечь на себя порчу и даже укоротить жизнь.
Народные приметы 24 марта
- Ласточки прилетели в День Евфимия — год будет счастливым.
- Журавли летят низко — к ненастью.
- Увидел жаворонка 24 марта — жди тепла.