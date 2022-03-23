Народные приметы на День Василисы. Что можно и категорически запрещено делать 23 марта

Традиции и запреты в День Василисы
Прародители в День Василисы занимались весенними заботами — к примеру, отводили воду от дома, чтобы она не ушла в подполье. Кстати, для этого люди 23 марта выходили во двор и рыли каналы.
Предки в День мучеников Коринфа наблюдали за погодой. Синие облака, заметили они, предсказывают тепло и дождь. На Руси приговаривали: «День туманом мглист — будет лен волокнист», «Холод и ветер в спину — не выжить зиму», «Василисин туман съедает снег».
В День Василисы было принято баловать близких вкусной едой и выпечкой, но пиршество при этом запрещалось. Также 23 марта считалось благоприятным для чистки жилища.
Кроме того, крестьяне на Василису Коринфскую традиционно зажигали лампаду или свечу на целый день, а также обрызгивали углы святой водой.
Категорически запрещено 23 марта менять постельное белье: в противном случае могут сниться кошмары.
Девушкам в День Василисы нельзя носить головные уборы мам. Это к несчастью.
Народные приметы на День Василисы
- Холодный ветер дует 23 марта — значит, зима еще «постоит».
- Туман стеной 23 марта — значит, скоро пойдет снег.
- Облачное небо в День Василисы — жди оттепели.
- Гроза 23 марта — к богатому урожаю.