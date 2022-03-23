23 марта
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Жизнь

Народные приметы на День Василисы. Что можно и категорически запрещено делать 23 марта

День Василисы отмечают в народе 23 марта. По-другому этот праздник называют День мучеников Коринфа и Василиса Коринфская. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Весна.
Весна.
Алексей Эбель, altay-birder.livejournal.com

Традиции и запреты в День Василисы

Прародители в День Василисы занимались весенними заботами — к примеру, отводили воду от дома, чтобы она не ушла в подполье. Кстати, для этого люди 23 марта выходили во двор и рыли каналы.

Предки в День мучеников Коринфа наблюдали за погодой. Синие облака, заметили они, предсказывают тепло и дождь. На Руси приговаривали: «День туманом мглист — будет лен волокнист», «Холод и ветер в спину — не выжить зиму», «Василисин туман съедает снег».

В День Василисы было принято баловать близких вкусной едой и выпечкой, но пиршество при этом запрещалось. Также 23 марта считалось благоприятным для чистки жилища.

Кроме того, крестьяне на Василису Коринфскую традиционно зажигали лампаду или свечу на целый день, а также обрызгивали углы святой водой.

Категорически запрещено 23 марта менять постельное белье: в противном случае могут сниться кошмары.

Шляпа, головной убор.
Шляпа, головной убор.
СС0

Девушкам в День Василисы нельзя носить головные уборы мам. Это к несчастью.

Народные приметы на День Василисы

  • Холодный ветер дует 23 марта — значит, зима еще «постоит».
  • Туман стеной 23 марта — значит, скоро пойдет снег.
  • Облачное небо в День Василисы — жди оттепели.
  • Гроза 23 марта — к богатому урожаю.
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