Народные приметы на Весенний солнцеворот. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 21 марта

Главные традиции и запреты на Весенний солнцеворот
Предки говорили, что в Вербоносный день на землю прилетают посланцы Рая — жаворонки. Считалось, что они приносят с собой тепло. Люди ждали: «Придет солнышко и к нашим окошечкам».
Также прародители были уверены, что к 21 марта расцветает верба. Они приговаривали: «Время вербе осеребриться».
По легенде, верба изгоняет из дома тяжесть — ссоры и болезни.
Но связаны с растением и неприятные суеверия. На Руси утверждали: «Кто вербу посадит, тот сам на себя заступ готовит». Это означало, что человек якобы умрет, когда из вербы можно будет вытесать лопату.
На Весенний солнцеворот крестьяне обращали внимание на такие приметы: коли облака по небу плывут быстро и высоко, погода будет хорошей. А если метель сильная, то жди снега (но при этом будет и богатый урожай хлеба).
Категорически запрещено 21 марта злиться, ссориться и строить планы. Это может принести беды.
Народные приметы на Весенний солнцеворот
- Птицы вьют гнезда с солнечной стороны 21 марта — значит, лето будет холодным.
- Жаворонки прилетели на Весенний солнцеворот — к теплой весне.
- Если ветку вербы поставить на столе, то она выгонит из дома все трудности и горести.