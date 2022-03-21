Народные приметы на Весенний солнцеворот. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 21 марта

Весенний солнцеворот (или Вербоносный день) отмечают 21 марта. Что можно и категорически запрещено делать в этот народно-христианский праздник — в материале altapress.ru.

Главные традиции и запреты на Весенний солнцеворот

Предки говорили, что в Вербоносный день на землю прилетают посланцы Рая — жаворонки. Считалось, что они приносят с собой тепло. Люди ждали: «Придет солнышко и к нашим окошечкам».

Также прародители были уверены, что к 21 марта расцветает верба. Они приговаривали: «Время вербе осеребриться».

По легенде, верба изгоняет из дома тяжесть — ссоры и болезни.

Но связаны с растением и неприятные суеверия. На Руси утверждали: «Кто вербу посадит, тот сам на себя заступ готовит». Это означало, что человек якобы умрет, когда из вербы можно будет вытесать лопату.

Продажа вербы в Барнауле. Анна Зайкова.

На Весенний солнцеворот крестьяне обращали внимание на такие приметы: коли облака по небу плывут быстро и высоко, погода будет хорошей. А если метель сильная, то жди снега (но при этом будет и богатый урожай хлеба).

Категорически запрещено 21 марта злиться, ссориться и строить планы. Это может принести беды.

Народные приметы на Весенний солнцеворот