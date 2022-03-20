20 марта
﻿
Жизнь

Народные приметы 20 марта. Что можно и категорически запрещено делать в Павлов день

Павлов день (или, по-другому, День Павла Капельника и Павел мартовский) отмечают 20 марта. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот народно-христианский праздник — в материале altapress.ru.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

День Павла: традиции и запреты

Предки считали, что в Павлов день весна приходит. При этом, заметили они, холод еще чувствуется: «С крыш капает, а за нос цепляет», «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов».

Также, по легенде, 20 марта на землю падают грехи тяжкие. Поэтому прародители на Павла мартовского обязательно молились иконе Божией Матери «Споручница грешных».
Кроме того, люди в Павлов день обращали внимание на приметы: пасмурная погода к ночи предвещала заморозки на следующий день, а вот обильная капель — богатый урожай льна.

Снег. Оттепель.
Снег. Оттепель.
Михаил Хаустов

А еще 20 марта считалось подходящей датой, чтобы позаботиться о здоровье. Даже без тревожных симптомов пращуры ходили к знахарям, которые в праздник работали допоздна.

Категорически запрещено в Павлов день грустить, ссориться и пересаживать цветы.

Народные приметы на День Павла

  • На улице пасмурно 20 марта, а к ночи холодно — к заморозкам.
  • Дует южный ветер 20 марта — жди засухи.
  • Сосульки на крышах длинные в День Павла — значит, будет хороший лен.
  • Горизонт синий — к потеплению.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость