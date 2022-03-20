Народные приметы 20 марта. Что можно и категорически запрещено делать в Павлов день

День Павла: традиции и запреты
Предки считали, что в Павлов день весна приходит. При этом, заметили они, холод еще чувствуется: «С крыш капает, а за нос цепляет», «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов».
Также, по легенде, 20 марта на землю падают грехи тяжкие. Поэтому прародители на Павла мартовского обязательно молились иконе Божией Матери «Споручница грешных».
Кроме того, люди в Павлов день обращали внимание на приметы: пасмурная погода к ночи предвещала заморозки на следующий день, а вот обильная капель — богатый урожай льна.
А еще 20 марта считалось подходящей датой, чтобы позаботиться о здоровье. Даже без тревожных симптомов пращуры ходили к знахарям, которые в праздник работали допоздна.
Категорически запрещено в Павлов день грустить, ссориться и пересаживать цветы.
Народные приметы на День Павла
- На улице пасмурно 20 марта, а к ночи холодно — к заморозкам.
- Дует южный ветер 20 марта — жди засухи.
- Сосульки на крышах длинные в День Павла — значит, будет хороший лен.
- Горизонт синий — к потеплению.