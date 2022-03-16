Народные приметы на Евтропиев день. Что можно и категорически запрещено делать 16 марта

Народно-христианский праздник Евтропиев день (по-другому — Евтропий, Евтропий-крестовик, Медвежье пробуждение) отмечают 16 марта. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Традиции и запреты в Евтропиев день

Предки в Евтропиев день приговаривали: «Евтропий путь торопит да снег топит». По легенде, 16 марта нужно обойти поле крест-накрест — чтобы привлечь внимание солнца и упросить его растопить снег.

При этом считается, что солнце может быть не только милостивым, но и грозным.

Также люди на Евтропия говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься», «По закату солнца хлеба и денег в долг не дают».

Кстати, по солнцу прародители судили и о погоде: коли солнце садится в облако, — следующий день будет ненастным.

Кстати, по поверью, главное событие Евтропиева дня — пробуждение медведя. Он, как хозяин леса, 16 марта якобы выходит из берлоги.

Медведи. Зима СС0

Категорически запрещено в Евтропиев день ходить в лес. В противном случае есть риск наткнуться на проснувшегося медведя. Кроме того, ни в коем случае нельзя сквернословить, ругаться, хвастаться и жадничать.

Народные приметы 16 марта