Народные приметы на Евтропиев день. Что можно и категорически запрещено делать 16 марта

Традиции и запреты в Евтропиев день
Предки в Евтропиев день приговаривали: «Евтропий путь торопит да снег топит». По легенде, 16 марта нужно обойти поле крест-накрест — чтобы привлечь внимание солнца и упросить его растопить снег.
При этом считается, что солнце может быть не только милостивым, но и грозным.
Также люди на Евтропия говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься», «По закату солнца хлеба и денег в долг не дают».
Кстати, по солнцу прародители судили и о погоде: коли солнце садится в облако, — следующий день будет ненастным.
Кстати, по поверью, главное событие Евтропиева дня — пробуждение медведя. Он, как хозяин леса, 16 марта якобы выходит из берлоги.
Категорически запрещено в Евтропиев день ходить в лес. В противном случае есть риск наткнуться на проснувшегося медведя. Кроме того, ни в коем случае нельзя сквернословить, ругаться, хвастаться и жадничать.
Народные приметы 16 марта
- Воробьи собираются под крышей и перебирают перья 16 марта — значит, погода будет хорошая.
- Петух кричит не вовремя и часто в Евтропиев день — к плохой погоде.
- Скворцы прилетели 16 марта — жди богатого урожая зерновых.
- Синицы громко щебечут на Евтропия — к теплу.
- Снегири поют под окном 16 марта — тоже к оттепели.