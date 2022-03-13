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Жизнь

Народные приметы на Василия Капельника. Почему 13 марта принято вносить в дом сосновую ветку

Народно-христианский праздник Василий Капельник (другие его названия — Солнечник и Плач зимы) отмечают 13 марта. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Весна, сосульки.
Весна, сосульки.
pixabay.com
1
На здоровье: что обязательно нужно сделать 13 марта

На Василия Капельника предки обязательно вносили в дом сосновую ветку. Считается, что она очищает воздух и дает здоровье всей семье.
Кроме того, 13 марта прародители готовили из сосновой хвои целебные настои.

Кстати, особенно популярным на Солнечника был «витаминный коктейль». Вот его рецепт.

Ингредиенты

  • Вода — 1 стакан;
  • Хвоя сосны — 20 граммов.

Приготовление

На заваривание ароматного лесного напитка, который богат витаминами, понадобится несколько минут.
Запарьте 20 граммов хвои в стакане горячей воды.
Совет: принимайте напиток (а особенно он полезен для детей, страдающих водянкой) по две столовых ложки трижды в день.

Дождь. Сосна.
Дождь. Сосна.
СС0

На Василия Капельника, заметили пращуры, начинает таять снег на крышах. Они приговаривали: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) — и капель пойдет»; «Придет Василий — и зима заплачет». А еще длинные сосульки предвещают долгий лен.

2
Костер и шум: главные запреты на Василия Капельника

Категорически запрещено 13 марта:

  • Бросать в огонь волосы, снятые с расчески;
  • Шуметь, когда разжигаешь костер;
  • Давать обещания, стоя у костра;
  • Жадничать;
  • Подметать в доме;
  • Лениться. В противном случае может «нагрянуть» беда.
3
Народные приметы на Плач зимы
  • Дождь льет 13 марта — значит, лето будет мокрым.
  • Солнце в кругах на Василия Капельника — к хорошему урожаю.
Сосульки.
Сосульки.
СС0
  • Длинные сосульки на Плач зимы — к долгому льну.
  • Месяц «рогами» вниз — жди оттепели.
  • Грач прилетел — значит, снег сойдет рано, а лето будет дождливым.
4
С праздником: у кого именины 13 марта?

Именины 13 марта отмечают Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира и Марина.

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