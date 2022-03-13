Народные приметы на Василия Капельника. Почему 13 марта принято вносить в дом сосновую ветку

На Василия Капельника предки обязательно вносили в дом сосновую ветку. Считается, что она очищает воздух и дает здоровье всей семье.
Кроме того, 13 марта прародители готовили из сосновой хвои целебные настои.
Кстати, особенно популярным на Солнечника был «витаминный коктейль». Вот его рецепт.
Ингредиенты
- Вода — 1 стакан;
- Хвоя сосны — 20 граммов.
Приготовление
На заваривание ароматного лесного напитка, который богат витаминами, понадобится несколько минут.
Запарьте 20 граммов хвои в стакане горячей воды.
Совет: принимайте напиток (а особенно он полезен для детей, страдающих водянкой) по две столовых ложки трижды в день.
На Василия Капельника, заметили пращуры, начинает таять снег на крышах. Они приговаривали: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) — и капель пойдет»; «Придет Василий — и зима заплачет». А еще длинные сосульки предвещают долгий лен.
Категорически запрещено 13 марта:
- Бросать в огонь волосы, снятые с расчески;
- Шуметь, когда разжигаешь костер;
- Давать обещания, стоя у костра;
- Жадничать;
- Подметать в доме;
- Лениться. В противном случае может «нагрянуть» беда.
- Дождь льет 13 марта — значит, лето будет мокрым.
- Солнце в кругах на Василия Капельника — к хорошему урожаю.
- Длинные сосульки на Плач зимы — к долгому льну.
- Месяц «рогами» вниз — жди оттепели.
- Грач прилетел — значит, снег сойдет рано, а лето будет дождливым.
Именины 13 марта отмечают Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира и Марина.