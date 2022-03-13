Народные приметы на Василия Капельника. Почему 13 марта принято вносить в дом сосновую ветку

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На здоровье: что обязательно нужно сделать 13 марта

На Василия Капельника предки обязательно вносили в дом сосновую ветку. Считается, что она очищает воздух и дает здоровье всей семье.

Кроме того, 13 марта прародители готовили из сосновой хвои целебные настои.

Кстати, особенно популярным на Солнечника был «витаминный коктейль». Вот его рецепт.

Ингредиенты

Вода — 1 стакан;

Хвоя сосны — 20 граммов.

Приготовление

На заваривание ароматного лесного напитка, который богат витаминами, понадобится несколько минут.

Запарьте 20 граммов хвои в стакане горячей воды.

Совет: принимайте напиток (а особенно он полезен для детей, страдающих водянкой) по две столовых ложки трижды в день.

Дождь. Сосна. СС0

На Василия Капельника, заметили пращуры, начинает таять снег на крышах. Они приговаривали: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) — и капель пойдет»; «Придет Василий — и зима заплачет». А еще длинные сосульки предвещают долгий лен.