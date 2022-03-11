Народные приметы на Порфирия Позднего. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 11 марта

Народный праздник Порфирий Поздний (или, по-другому, День Порфирия и Птичий день) отмечают 11 марта. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

Главные традиции и запреты на Порфирия Позднего

По поверью, погода на Порфирия Позднего обманчива, так что 11 марта предки выходили на полевые работы как можно раньше. Ведь если сильные морозы ударят, то посевы рискуют погибнуть.

Люди приговаривали: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет».

В Птичий день прародители избегали знакомств, и особенно этому запрету следовали мужчины. На Руси были убеждены, что «одиночество» поможет сохранить гармонию в душе, остаться удачливым и счастливым.

По легенде, 11 марта в женщин и девушек вселяется кикимора. Она якобы способна соблазнить, отобрать силы и даже жизнь.

Категорически запрещено в День Порфирия сажать вербу — дабы не призвать смерть. Кроме того, ни в коем случае нельзя брать в руки веревку: считается, что так в роду может появиться самоубийца.

Кормушки. пресс-служба мэрии Барнаула.

На Порфирия Позднего лучше установить на деревьях домики и кормушки для птиц.

Народные приметы 11 марта