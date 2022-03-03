Народные традиции на Масленичный Разгул. Почему 3 марта нужно на весь день устроить гулянья

С Разгула начинается Широкая Масленица, в этот день разворачивались настоящие гулянья. Народ вовсю предавался всевозможным потехам, игрищам и забавам. В этот день обычно проходили кулачные бои и игры «стенка на стенку», соревноваться в которых могли жители двух деревень.
Одним из любимых развлечений был штурм и захват ледяной крепости. Парни строили снежно-ледяной городок, в котором находились защитники, а потом всей гурьбой шли в атаку. Осажденные оборонялись, в основном кидали снежки, но порой шли и иные предметы, например, метлы.
Люди развлекались на качелях и каруселях, устраивали веселые катания на лошадях и в санях. Дети спускались с горки на корежках, сделанных из толстых и широких досок. Если днище таких «санок» облить водой и наморозить слой льда, то они катились очень быстро. Взрослые, держась друг за друга, катались стоя на слегах (нечто среднее между бревном и жердиной) и пытались не упасть.
Смысл всех игрищ — выплеснуть накопившуюся за зиму негативную энергию. Люди также ходили по домам с бубнами, рожками и балалайками, распевая колядки, и за это их угощали разными лакомствами.
Народные приметы и традиции на 3 марта
- Звезды на небе мерцают и блестят — к холоду, редкие звезды — к пурге и вьюге.
- Бледная луна — к сильному снегопаду, ясная — к стуже, туманный круг вокруг луны — к метели.
- Волнистые облака — к оттепели, белые облака — к ветру, сизые — к теплу.
- Нельзя быть в печальном и дурном настроении, иначе весь год пройдет в печали.
- Не стоит носить черную одежду — это чревато проблемами.
- Запрещается выбрасывать хлеб, лучше скормить его уличным птицам.
- Без необходимости не стоит проводить вечер в одиночестве.
- Нельзя одалживать хлеб и соль — не будет урожая.
- Сны, увиденные 3 марта, считаются пустыми.