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Жизнь

Народные традиции на Масленичный Разгул. Почему 3 марта нужно на весь день устроить гулянья

Четвертый день православного праздника Масленица отмечают 3 марта, называется он Разгул. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru. А еще рассказываем, на какие приметы следует обратить внимание.

"Сибирская масленица - 2018"
"Сибирская масленица - 2018"
Ирина Пергаева

С Разгула начинается Широкая Масленица, в этот день разворачивались настоящие гулянья. Народ вовсю предавался всевозможным потехам, игрищам и забавам. В этот день обычно проходили кулачные бои и игры «стенка на стенку», соревноваться в которых могли жители двух деревень.

Одним из любимых развлечений был штурм и захват ледяной крепости. Парни строили снежно-ледяной городок, в котором находились защитники, а потом всей гурьбой шли в атаку. Осажденные оборонялись, в основном кидали снежки, но порой шли и иные предметы, например, метлы.

Люди развлекались на качелях и каруселях, устраивали веселые катания на лошадях и в санях. Дети спускались с горки на корежках, сделанных из толстых и широких досок. Если днище таких «санок» облить водой и наморозить слой льда, то они катились очень быстро. Взрослые, держась друг за друга, катались стоя на слегах (нечто среднее между бревном и жердиной) и пытались не упасть.

Смысл всех игрищ — выплеснуть накопившуюся за зиму негативную энергию. Люди также ходили по домам с бубнами, рожками и балалайками, распевая колядки, и за это их угощали разными лакомствами.

&quot;Сибирская масленица - 2018&quot;
«Сибирская масленица — 2018»
Ирина Пергаева

Народные приметы и традиции на 3 марта

  • Звезды на небе мерцают и блестят — к холоду, редкие звезды — к пурге и вьюге.
  • Бледная луна — к сильному снегопаду, ясная — к стуже, туманный круг вокруг луны — к метели.
  • Волнистые облака — к оттепели, белые облака — к ветру, сизые — к теплу.
  • Нельзя быть в печальном и дурном настроении, иначе весь год пройдет в печали.
  • Не стоит носить черную одежду — это чревато проблемами.
  • Запрещается выбрасывать хлеб, лучше скормить его уличным птицам.
  • Без необходимости не стоит проводить вечер в одиночестве.
  • Нельзя одалживать хлеб и соль — не будет урожая.
  • Сны, увиденные 3 марта, считаются пустыми.
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