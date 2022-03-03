Народные традиции на Масленичный Разгул. Почему 3 марта нужно на весь день устроить гулянья

Четвертый день православного праздника Масленица отмечают 3 марта, называется он Разгул. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru. А еще рассказываем, на какие приметы следует обратить внимание.

С Разгула начинается Широкая Масленица, в этот день разворачивались настоящие гулянья. Народ вовсю предавался всевозможным потехам, игрищам и забавам. В этот день обычно проходили кулачные бои и игры «стенка на стенку», соревноваться в которых могли жители двух деревень.

Одним из любимых развлечений был штурм и захват ледяной крепости. Парни строили снежно-ледяной городок, в котором находились защитники, а потом всей гурьбой шли в атаку. Осажденные оборонялись, в основном кидали снежки, но порой шли и иные предметы, например, метлы.

Люди развлекались на качелях и каруселях, устраивали веселые катания на лошадях и в санях. Дети спускались с горки на корежках, сделанных из толстых и широких досок. Если днище таких «санок» облить водой и наморозить слой льда, то они катились очень быстро. Взрослые, держась друг за друга, катались стоя на слегах (нечто среднее между бревном и жердиной) и пытались не упасть.

Смысл всех игрищ — выплеснуть накопившуюся за зиму негативную энергию. Люди также ходили по домам с бубнами, рожками и балалайками, распевая колядки, и за это их угощали разными лакомствами.

«Сибирская масленица — 2018» Ирина Пергаева

Народные приметы и традиции на 3 марта