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Жизнь

Народные традиции на Масленичную Лакомку. Почему 2 марта нужно идти к теще и петь ей песни

Третий день православного праздника Масленица отмечают 3 марта, называется он Лакомка. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru. А еще рассказываем, на какие приметы следует обратить внимание.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

К третьему дню Масленицы празднования набирали обороты и начиналась Широкая Масленица. Праздновать начинали массово во всех домах — пекли блины и звали гостей. Этот день называют «Лакомкой» или «Тещиными блинами».

Мужья приходили к матерям жен, которые старались потчевать зятя разными лакомствами, а зять пел теще хвалебные песни в знак благодарности, причем он запевал, а вся родня подхватывала. Также зять с тещей разыгрывали разные сценки на потеху родным.

Незамужние девушки в праздничных нарядах проводили «девичьи съезды» — садились в сани и разъезжали по селу и заигрывали с холостыми парнями.

На улицах продавались горячие сбитни (напитки из воды, меда и пряностей), каленые орехи и медовые пряники. Даже бедные семьи в этот день готовили как можно больше вкусных блюд, ведь чем сытнее и богаче будет стол, тем больше достатка будет в доме. Есть даже поговорка: «Хоть с себя все заложить, а Масленицу проводить».

Кроме блинов в третий день готовили пряники, лепешки, яичницу и творог, пили компот, облепиховой чай и кисель. Алкоголь в этот день не употребляли.

Упряжка. Кони. Сани
Упряжка. Кони. Сани
СС0

Народные приметы и традиции на 2 марта

  • Пошел снег — весной часто будут идти дожди.
  • Морозный день — весна будет холодной и поздней.
  • Безветренный и теплый день — весна будет теплой и ранней.
  • Теплая погода — скоро будет похолодание.
  • Туман низко опустился — май будет прохладным
  • Яркий месяц светит — год выдастся урожайным.
  • Птицы возвращаются — весна совсем скоро прибудет.
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