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Жизнь

Народные приметы на день Кирилла Весноуказчика: что нельзя делать

По народному календарю 27 февраля отмечается день Кирилла Весноуказчика. Что в этот праздник делать категорически нельзя по старинным поверьям и что нужно — в материале altapress.ru.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Народные традиции 27 февраля

Православная церковь вспоминает святого Кирилла по прозвищу Философ. Поэтому бытует примета, что этот день крайне благоприятен для получения новых знаний и науки.

Святому Кириллу Философу молятся о даровании мудрости, прозрения, вдохновения и о красноречии.

Помимо того, не зря Кирилл Весноуказчик — по погоде в этот день судили о весне. Если погода была хорошей — скоро будут крепкие морозы.

Также в этот день зародилась традиция пить горячий сбитень — напиток из меда с пряностями. Его пили целый день и торговали на улицах.

Была традиция утаптывать снега. Крестьяне старались сохранить на полях снег, чтобы весной как можно большее его количество растаяло и напитало землю водой.

Зима. Дорога. ЛЭП.
Зима. Дорога. ЛЭП.
СС0

В этот день нельзя посещать косметолога, зубного врача, салоны красоты и парикмахерские. Считается, что это к проблемам со здоровьем или потере красоты.

Приметы на 27 февраля

  • Если тучи сошлись в одном месте — к ненастью,
  • Много снега на полях — к богатому урожаю хлеба,
  • Мороз — лето будет жарким и солнечным,
  • Птицы расщебетались — к потеплению,
  • Тетерев быстро перелетает через поле — к снегопаду.
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