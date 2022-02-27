Народные приметы на день Кирилла Весноуказчика: что нельзя делать

Народные традиции 27 февраля
Православная церковь вспоминает святого Кирилла по прозвищу Философ. Поэтому бытует примета, что этот день крайне благоприятен для получения новых знаний и науки.
Святому Кириллу Философу молятся о даровании мудрости, прозрения, вдохновения и о красноречии.
Помимо того, не зря Кирилл Весноуказчик — по погоде в этот день судили о весне. Если погода была хорошей — скоро будут крепкие морозы.
Также в этот день зародилась традиция пить горячий сбитень — напиток из меда с пряностями. Его пили целый день и торговали на улицах.
Была традиция утаптывать снега. Крестьяне старались сохранить на полях снег, чтобы весной как можно большее его количество растаяло и напитало землю водой.
В этот день нельзя посещать косметолога, зубного врача, салоны красоты и парикмахерские. Считается, что это к проблемам со здоровьем или потере красоты.
Приметы на 27 февраля
- Если тучи сошлись в одном месте — к ненастью,
- Много снега на полях — к богатому урожаю хлеба,
- Мороз — лето будет жарким и солнечным,
- Птицы расщебетались — к потеплению,
- Тетерев быстро перелетает через поле — к снегопаду.