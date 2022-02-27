Народные приметы на день Кирилла Весноуказчика: что нельзя делать

По народному календарю 27 февраля отмечается день Кирилла Весноуказчика. Что в этот праздник делать категорически нельзя по старинным поверьям и что нужно — в материале altapress.ru.

Народные традиции 27 февраля

Православная церковь вспоминает святого Кирилла по прозвищу Философ. Поэтому бытует примета, что этот день крайне благоприятен для получения новых знаний и науки.

Святому Кириллу Философу молятся о даровании мудрости, прозрения, вдохновения и о красноречии.

Помимо того, не зря Кирилл Весноуказчик — по погоде в этот день судили о весне. Если погода была хорошей — скоро будут крепкие морозы.

Также в этот день зародилась традиция пить горячий сбитень — напиток из меда с пряностями. Его пили целый день и торговали на улицах.

Была традиция утаптывать снега. Крестьяне старались сохранить на полях снег, чтобы весной как можно большее его количество растаяло и напитало землю водой.

Зима. Дорога. ЛЭП. СС0

В этот день нельзя посещать косметолога, зубного врача, салоны красоты и парикмахерские. Считается, что это к проблемам со здоровьем или потере красоты.

Приметы на 27 февраля