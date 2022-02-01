1 февраля -11°C
﻿
Жизнь

Народные приметы на Макарьев день. Что можно и категорически запрещено делать 1 февраля

1 февраля в народе отмечают Макарьев день. По-другому этот праздник называется Макар, Макар-весноуказчик, День Макария и Макар ясный. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Макарьев день: традиции и запреты

На Руси по Макарьеву дню судили о предстоящей весне. Прародители приговаривали: «На Макара капель — в весну раннюю верь». Также предки заметили: если 1 февраля метель, то жди холодов на Масленицу.

Кроме того, на Макара ясного гадали, какой будет погода в феврале. Считается, что тепло в праздник предвещает суровые морозы, которые продлятся до конца месяца.
С Днем Макария связаны поговорки «Валенком Макар раздувает самовар», «Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал», «На бедного Макара везде беда напала».

На Макара-весноуказчика было принято ставить самовар и заваривать разнотравный чай, который люди брали у знахарок. По традиции чаепитие проводили весело и живо, вприкуску с вареньем и сахаром. Кстати, самовар семьи топили валенком. Эту обувь ни в коем случае не выбрасывали, ведь она якобы исцеляет от болезней ног.

По-особенному 1 февраля растапливали и печь. Хозяева подбрасывали в пламя побольше дров и наблюдали за цветом огня. Примечательно, что его золотистый оттенок говорил о благополучии и процветании.

Дрова, огонь.
Дрова, огонь.
СС0

Категорически запрещено в Макарьев день работать. Лучше посвятить время походу в гости и общению с близкими.

Народные приметы на Макарьев день

  • Какая погода 1 февраля, такой она будет весь месяц.
  • К середине Макарьева дня вьюга разгулялась — значит, холода продержатся долго.
  • Звездное небо — к лютым морозам и поздней весне.
  • Ясный день — наоборот, к ранней весне.
  • Холодный Макарьев день — значит, и февраль студеным выдастся.
  • Холодная погода — к благоприятному лету.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость