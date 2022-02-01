Народные приметы на Макарьев день. Что можно и категорически запрещено делать 1 февраля

1 февраля в народе отмечают Макарьев день. По-другому этот праздник называется Макар, Макар-весноуказчик, День Макария и Макар ясный. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Макарьев день: традиции и запреты

На Руси по Макарьеву дню судили о предстоящей весне. Прародители приговаривали: «На Макара капель — в весну раннюю верь». Также предки заметили: если 1 февраля метель, то жди холодов на Масленицу.

Кроме того, на Макара ясного гадали, какой будет погода в феврале. Считается, что тепло в праздник предвещает суровые морозы, которые продлятся до конца месяца.

С Днем Макария связаны поговорки «Валенком Макар раздувает самовар», «Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал», «На бедного Макара везде беда напала».

На Макара-весноуказчика было принято ставить самовар и заваривать разнотравный чай, который люди брали у знахарок. По традиции чаепитие проводили весело и живо, вприкуску с вареньем и сахаром. Кстати, самовар семьи топили валенком. Эту обувь ни в коем случае не выбрасывали, ведь она якобы исцеляет от болезней ног.

По-особенному 1 февраля растапливали и печь. Хозяева подбрасывали в пламя побольше дров и наблюдали за цветом огня. Примечательно, что его золотистый оттенок говорил о благополучии и процветании.

Дрова , огонь. СС0

Категорически запрещено в Макарьев день работать. Лучше посвятить время походу в гости и общению с близкими.

Народные приметы на Макарьев день