Народные приметы на Макарьев день. Что можно и категорически запрещено делать 1 февраля

Макарьев день: традиции и запреты
На Руси по Макарьеву дню судили о предстоящей весне. Прародители приговаривали: «На Макара капель — в весну раннюю верь». Также предки заметили: если 1 февраля метель, то жди холодов на Масленицу.
Кроме того, на Макара ясного гадали, какой будет погода в феврале. Считается, что тепло в праздник предвещает суровые морозы, которые продлятся до конца месяца.
С Днем Макария связаны поговорки «Валенком Макар раздувает самовар», «Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал», «На бедного Макара везде беда напала».
На Макара-весноуказчика было принято ставить самовар и заваривать разнотравный чай, который люди брали у знахарок. По традиции чаепитие проводили весело и живо, вприкуску с вареньем и сахаром. Кстати, самовар семьи топили валенком. Эту обувь ни в коем случае не выбрасывали, ведь она якобы исцеляет от болезней ног.
По-особенному 1 февраля растапливали и печь. Хозяева подбрасывали в пламя побольше дров и наблюдали за цветом огня. Примечательно, что его золотистый оттенок говорил о благополучии и процветании.
Категорически запрещено в Макарьев день работать. Лучше посвятить время походу в гости и общению с близкими.
Народные приметы на Макарьев день
- Какая погода 1 февраля, такой она будет весь месяц.
- К середине Макарьева дня вьюга разгулялась — значит, холода продержатся долго.
- Звездное небо — к лютым морозам и поздней весне.
- Ясный день — наоборот, к ранней весне.
- Холодный Макарьев день — значит, и февраль студеным выдастся.
- Холодная погода — к благоприятному лету.