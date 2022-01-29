Народные приметы на Петров день. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 29 января

29 января отмечают народно-христианский праздник Петров день. Его еще называют Петр-полукорм и День Петра. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Главные традиции и запреты в Петров день

29 января прародители изучали закрома и оценивали, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если предки в Петров день насчитывали меньше половины сена и соломы, то начинали экономить.

На Петра-полукорма прародители приговаривали: «Постится скотина, если хозяин корму не припас», «От Петра-полукорма — половина зимнего корма».

Хозяева уделяли много внимания животным в День Петра, поэтому святой Петр считался покровителем домашнего скота.

Категорически запрещено 29 января лениться, ссориться и сплетничать. Нельзя оставлять пустым холодильник, чтобы ненароком не провести остаток зимы в голоде. Желательно наполнить полки мясом, рыбой и яйцами. Тогда в семье будут благополучие и достаток.

Животноводство , коровы. Анна Зайкова

Народные приметы на Петра-полукорма