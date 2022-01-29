Народные приметы на Петров день. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 29 января

Главные традиции и запреты в Петров день
29 января прародители изучали закрома и оценивали, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если предки в Петров день насчитывали меньше половины сена и соломы, то начинали экономить.
На Петра-полукорма прародители приговаривали: «Постится скотина, если хозяин корму не припас», «От Петра-полукорма — половина зимнего корма».
Хозяева уделяли много внимания животным в День Петра, поэтому святой Петр считался покровителем домашнего скота.
Категорически запрещено 29 января лениться, ссориться и сплетничать. Нельзя оставлять пустым холодильник, чтобы ненароком не провести остаток зимы в голоде. Желательно наполнить полки мясом, рыбой и яйцами. Тогда в семье будут благополучие и достаток.
Народные приметы на Петра-полукорма
- В амбарах осталось больше половины ржаного хлеба — к богатому урожаю.
- Курица стоит на одной лапе — к лютым морозам.
- 29 января холодно — значит, лето будет жарким.
- Метель на Петра-полукорма — к дождливому лету.
- Северный ветер сулит морозы и похолодание.
- Идет снег — значит, весной будет много травы и цветов.
- Самовар громко гудит — к холодам.