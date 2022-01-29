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Жизнь

Народные приметы на Петров день. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 29 января

29 января отмечают народно-христианский праздник Петров день. Его еще называют Петр-полукорм и День Петра. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Свиньи. Животноводство.
Свиньи. Животноводство.
СС0

Главные традиции и запреты в Петров день

29 января прародители изучали закрома и оценивали, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если предки в Петров день насчитывали меньше половины сена и соломы, то начинали экономить.

На Петра-полукорма прародители приговаривали: «Постится скотина, если хозяин корму не припас», «От Петра-полукорма — половина зимнего корма».

Хозяева уделяли много внимания животным в День Петра, поэтому святой Петр считался покровителем домашнего скота.

Категорически запрещено 29 января лениться, ссориться и сплетничать. Нельзя оставлять пустым холодильник, чтобы ненароком не провести остаток зимы в голоде. Желательно наполнить полки мясом, рыбой и яйцами. Тогда в семье будут благополучие и достаток.

Животноводство, коровы.
Животноводство, коровы.
Анна Зайкова

Народные приметы на Петра-полукорма

  • В амбарах осталось больше половины ржаного хлеба — к богатому урожаю.
  • Курица стоит на одной лапе — к лютым морозам.
  • 29 января холодно — значит, лето будет жарким.
  • Метель на Петра-полукорма — к дождливому лету.
  • Северный ветер сулит морозы и похолодание.
  • Идет снег — значит, весной будет много травы и цветов.
  • Самовар громко гудит — к холодам.
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