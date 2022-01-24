Федосеев день. Почему 24 января категорически запрещено мерзнуть

Что можно и ни в коем случае нельзя делать в Федосеев день
Обычно Федосеев день, заметили предки, был очень холодным. Прародители считали, что трескучие морозы наколдованы злыми духами, которых в Святки выгнали из домов на улицу. На Руси 24 января приговаривали: «Мороз худ, готовит хлуд», «Мужик за порог, а мороз ему поперек».
На Федосея Весняка было принято собираться большими компаниями. Женщины занимались рукоделием, а мужчины «травили» байки. Позже этот обычай перерос в традиционные походы в гости. Кстати, считалось, что лучше навещать родственников.
Кроме того, 24 января люди обязательно мылись в бане, а также пили чай с медом и вареньем из лесных ягод — чтобы защититься от хвори.
В Федосеев день категорически запрещено мерзнуть. По поверью, нечисть в этот праздник может наслать на человека простуду, и вылечить ее будет трудно.
Народные приметы на Федосеев день
- На улице тепло — значит, весна наступит рано.
- Сильная оттепель 24 января — к короткой весне.
- В Федосеев день небо ясное — значит, весной будет много дождей.
- В лесу слышно эхо — к морозам.