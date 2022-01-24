Федосеев день. Почему 24 января категорически запрещено мерзнуть

24 января в народе отмечают Федосеев день. По-другому этот праздник называют Федосей Весняк и Федосеево тепло. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Что можно и ни в коем случае нельзя делать в Федосеев день

Обычно Федосеев день, заметили предки, был очень холодным. Прародители считали, что трескучие морозы наколдованы злыми духами, которых в Святки выгнали из домов на улицу. На Руси 24 января приговаривали: «Мороз худ, готовит хлуд», «Мужик за порог, а мороз ему поперек».

На Федосея Весняка было принято собираться большими компаниями. Женщины занимались рукоделием, а мужчины «травили» байки. Позже этот обычай перерос в традиционные походы в гости. Кстати, считалось, что лучше навещать родственников.

Кроме того, 24 января люди обязательно мылись в бане, а также пили чай с медом и вареньем из лесных ягод — чтобы защититься от хвори.

В Федосеев день категорически запрещено мерзнуть. По поверью, нечисть в этот праздник может наслать на человека простуду, и вылечить ее будет трудно.

Варенье. СС0

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