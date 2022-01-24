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Жизнь

Федосеев день. Почему 24 января категорически запрещено мерзнуть

24 января в народе отмечают Федосеев день. По-другому этот праздник называют Федосей Весняк и Федосеево тепло. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Фонарь в снегу. Зима.
Фонарь в снегу. Зима.
СС0

Что можно и ни в коем случае нельзя делать в Федосеев день

Обычно Федосеев день, заметили предки, был очень холодным. Прародители считали, что трескучие морозы наколдованы злыми духами, которых в Святки выгнали из домов на улицу. На Руси 24 января приговаривали: «Мороз худ, готовит хлуд», «Мужик за порог, а мороз ему поперек».

На Федосея Весняка было принято собираться большими компаниями. Женщины занимались рукоделием, а мужчины «травили» байки. Позже этот обычай перерос в традиционные походы в гости. Кстати, считалось, что лучше навещать родственников.

Кроме того, 24 января люди обязательно мылись в бане, а также пили чай с медом и вареньем из лесных ягод — чтобы защититься от хвори.

В Федосеев день категорически запрещено мерзнуть. По поверью, нечисть в этот праздник может наслать на человека простуду, и вылечить ее будет трудно.

Варенье.
Варенье.
СС0

Народные приметы на Федосеев день

  • На улице тепло — значит, весна наступит рано.
  • Сильная оттепель 24 января — к короткой весне.
  • В Федосеев день небо ясное — значит, весной будет много дождей.
  • В лесу слышно эхо — к морозам.
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