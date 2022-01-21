Народные приметы на Емелин день. Что можно и категорически запрещено делать 21 января

Емелин день: главные традиции и запреты
В Емелин день предки традиционно отправляли юношей свататься к любимым девушкам.
Кроме того, родители «заливали» будущий союз горячительными напитками, чтобы брак сына был крепким и счастливым. Особенно этот ритуал соблюдали те, кому невестка не нравилась. Мамы и папы за выпивкой приговаривали: «Стерпится — слюбится».
Также 21 января на Руси обязательно угощали вкусностями кума с кумой. По поверью, это — на здоровье детям. Кумовья, в свою очередь, приносили к званому обеду подарок — брусок мыла и полотенце.
При первом купании ребенка следовало мыть именно этим мылом и обтирать новым полотенцем, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!»
Еще на Емельяна Зимнего родственники собирались вечером, рассказывали друг другу сказки, небылицы и интересные истории. Отсюда пошла поговорка «Мели, Емеля, твоя неделя».
Категорически запрещено ссориться, обижать детей и брать в руки нож (это — к беде).
Народные приметы на Емелин день
- 21 января ветер дует с юга — значит, летом будут греметь грозы.
- На Емельяна Зимнего нет ветра — жди теплого лета.
- Луна ночью светит ярко — к сильным морозам.
- На Емелин день запотели окна — значит, скоро наступит оттепель.