Народные приметы на Емелин день. Что можно и категорически запрещено делать 21 января

Емелин день отмечают в народе 21 января. Этот праздник также называют Емельян, Емельян Зимний и Емельян Кумишный. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Емелин день: главные традиции и запреты

В Емелин день предки традиционно отправляли юношей свататься к любимым девушкам.

Кроме того, родители «заливали» будущий союз горячительными напитками, чтобы брак сына был крепким и счастливым. Особенно этот ритуал соблюдали те, кому невестка не нравилась. Мамы и папы за выпивкой приговаривали: «Стерпится — слюбится».

Также 21 января на Руси обязательно угощали вкусностями кума с кумой. По поверью, это — на здоровье детям. Кумовья, в свою очередь, приносили к званому обеду подарок — брусок мыла и полотенце.

При первом купании ребенка следовало мыть именно этим мылом и обтирать новым полотенцем, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!»

Махровые полотенца. СС0

Еще на Емельяна Зимнего родственники собирались вечером, рассказывали друг другу сказки, небылицы и интересные истории. Отсюда пошла поговорка «Мели, Емеля, твоя неделя».

Категорически запрещено ссориться, обижать детей и брать в руки нож (это — к беде).

Народные приметы на Емелин день