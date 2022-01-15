Куриный праздник. Что запрещено делать и как не спугнуть удачу 15 января

15 января в народе отмечают Куриный день. Другие его названия — Сильвестров день и Праздник куреня. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Традиции и запреты на Куриный праздник

В Сильвестров день на Руси продолжались святочные гулянья. Прародители 15 января приговаривали: «На Сильвестра день пребывает, а мороз — крепчает». На праздничный стол в эту дату ставили блюда из курицы, приносящие удачу: печеные пирожки, супы и жареные блюда с гарниром.

Дело в том, что святой Сильвестр — покровитель домашней птицы. И, по поверью, если не приготовить угощение из курицы, счастье и достаток могут «упорхнуть» из дома.

В деревнях ходила легенда, якобы 7-летний черный петух в Куриный праздник ежегодно откладывает яйцо, из которого летом рождается василек.

А еще, по преданию, если в курятнике повесить круглый камень с отверстием посередине, то домашние птицы не будут болеть.

Категорически запрещено 15 января:

ссориться с родственниками;

гулять по лесу;

выбрасывать старые вещи.

Мороз. Дорога. СС0

Народные приметы на Куриный праздник