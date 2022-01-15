Куриный праздник. Что запрещено делать и как не спугнуть удачу 15 января

Традиции и запреты на Куриный праздник
В Сильвестров день на Руси продолжались святочные гулянья. Прародители 15 января приговаривали: «На Сильвестра день пребывает, а мороз — крепчает». На праздничный стол в эту дату ставили блюда из курицы, приносящие удачу: печеные пирожки, супы и жареные блюда с гарниром.
Дело в том, что святой Сильвестр — покровитель домашней птицы. И, по поверью, если не приготовить угощение из курицы, счастье и достаток могут «упорхнуть» из дома.
В деревнях ходила легенда, якобы 7-летний черный петух в Куриный праздник ежегодно откладывает яйцо, из которого летом рождается василек.
А еще, по преданию, если в курятнике повесить круглый камень с отверстием посередине, то домашние птицы не будут болеть.
Категорически запрещено 15 января:
- ссориться с родственниками;
- гулять по лесу;
- выбрасывать старые вещи.
Народные приметы на Куриный праздник
- 15 января буря — к сильным морозам.
- Яркий месяц с острыми «рогами» — жди ветра.
- Вечером небо затянуло облаками — значит, погода переменится.
- Сороки прячутся среди домов — к метели.