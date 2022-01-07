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Жизнь

Народные приметы на Рождество. Что обязательно нужно сделать 7 января

7 января православные отмечают Рождество. О главных традициях, запретах и приметах этого праздника рассказываем в нашем материале.

Рождество.
Рождество.
СС0

Что можно и категорически запрещено делать в Рождество

На Руси Рождество совмещалось со Святками (так называют 12 дней между Рождеством и Крещением). Так, 7 января молодежь наряжалась в старую одежду, надевала маски и устраивала шумные гулянья. Эту традицию посвящали началу нового года и возрождению солнца.

Считалось, что в праздник девушки, страдающие от несчастной любви, могут освободить сердце.

Для этого нужно взять камень, разогреть его в печи и утопить в проруби. Если камень, в результате, раскалывается от холода, то безответное чувство покинет барышню.

Хозяйки в Рождество обметали угля дома веником из крапивы, дабы изгнать нечистую силу.

А мужчинам 7 января категорически запрещалось выходить на улицу. В противном случае семьи, считалось, мог покинуть достаток. Также в эту дату нельзя ругаться, сквернословить и рукодельничать.

Лес. Ель. Рождество
Лес. Ель. Рождество
СС0

Народные приметы на Рождество

  • 7 января на улице стоит крепкий мороз — к жаркому лету.
  • Оттепель на Рождество — быть весне холодной.
  • Вьюга завывает — значит, весна начнется рано.
  • Метель бушует — к богатому урожаю меда.
  • День ясный — к богатому урожаю на полях.
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