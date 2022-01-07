Народные приметы на Рождество. Что обязательно нужно сделать 7 января

7 января православные отмечают Рождество. О главных традициях, запретах и приметах этого праздника рассказываем в нашем материале.

Что можно и категорически запрещено делать в Рождество

На Руси Рождество совмещалось со Святками (так называют 12 дней между Рождеством и Крещением). Так, 7 января молодежь наряжалась в старую одежду, надевала маски и устраивала шумные гулянья. Эту традицию посвящали началу нового года и возрождению солнца.

Считалось, что в праздник девушки, страдающие от несчастной любви, могут освободить сердце.

Для этого нужно взять камень, разогреть его в печи и утопить в проруби. Если камень, в результате, раскалывается от холода, то безответное чувство покинет барышню.

Хозяйки в Рождество обметали угля дома веником из крапивы, дабы изгнать нечистую силу.

А мужчинам 7 января категорически запрещалось выходить на улицу. В противном случае семьи, считалось, мог покинуть достаток. Также в эту дату нельзя ругаться, сквернословить и рукодельничать.

Лес. Ель. Рождество СС0

Народные приметы на Рождество