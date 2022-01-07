Народные приметы на Рождество. Что обязательно нужно сделать 7 января

Что можно и категорически запрещено делать в Рождество
На Руси Рождество совмещалось со Святками (так называют 12 дней между Рождеством и Крещением). Так, 7 января молодежь наряжалась в старую одежду, надевала маски и устраивала шумные гулянья. Эту традицию посвящали началу нового года и возрождению солнца.
Считалось, что в праздник девушки, страдающие от несчастной любви, могут освободить сердце.
Для этого нужно взять камень, разогреть его в печи и утопить в проруби. Если камень, в результате, раскалывается от холода, то безответное чувство покинет барышню.
Хозяйки в Рождество обметали угля дома веником из крапивы, дабы изгнать нечистую силу.
А мужчинам 7 января категорически запрещалось выходить на улицу. В противном случае семьи, считалось, мог покинуть достаток. Также в эту дату нельзя ругаться, сквернословить и рукодельничать.
Народные приметы на Рождество
- 7 января на улице стоит крепкий мороз — к жаркому лету.
- Оттепель на Рождество — быть весне холодной.
- Вьюга завывает — значит, весна начнется рано.
- Метель бушует — к богатому урожаю меда.
- День ясный — к богатому урожаю на полях.