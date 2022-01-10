Рождественский мясоед. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 10 января

10 января отмечают народно-христианский праздник Рождественский мясоед. По-другому его называют Домочадцев день. Рассказываем, что можно и категорически запрещено делать сегодня.

Традиции и запреты на Рождественского мясоеда

10 января — дата, когда верующие после Рождественского поста могут снова есть мясо. Отсюда и пошло название праздника — Рождественский мясоед. Прародители на торжество приговаривали: «Мясное — в мясоед, но постному свой черед».

В Домочадцев день на Руси начинали играть свадьбы.

Кроме того, вся семья собиралась дома за праздничным столом (на него, кстати, ставили как можно больше мясных блюд). Посиделки и гулянья, считалось, приносят достаток и благополучие.

Категорически запрещено 10 января ссориться, обижать близких и сквернословить. По поверью, такие действия могут привести к большому горю.

Мясо. СС0

Народные приметы на Рождественского мясоеда