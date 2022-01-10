Рождественский мясоед. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 10 января

Традиции и запреты на Рождественского мясоеда
10 января — дата, когда верующие после Рождественского поста могут снова есть мясо. Отсюда и пошло название праздника — Рождественский мясоед. Прародители на торжество приговаривали: «Мясное — в мясоед, но постному свой черед».
В Домочадцев день на Руси начинали играть свадьбы.
Кроме того, вся семья собиралась дома за праздничным столом (на него, кстати, ставили как можно больше мясных блюд). Посиделки и гулянья, считалось, приносят достаток и благополучие.
Категорически запрещено 10 января ссориться, обижать близких и сквернословить. По поверью, такие действия могут привести к большому горю.
Народные приметы на Рождественского мясоеда
- Кошка весь день спит — значит, весна будет ранней.
- Собака уснула на снегу — жди ненастья.
- Белье плохо сохнет — к скудному урожаю льна.
- Воробьи чирикают под крышей — к оттепели.
- 10 января идет снег — быть лету дождливым.