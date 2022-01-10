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Жизнь

Рождественский мясоед. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 10 января

10 января отмечают народно-христианский праздник Рождественский мясоед. По-другому его называют Домочадцев день. Рассказываем, что можно и категорически запрещено делать сегодня.

Лес. Ель. Рождество
Лес. Ель. Рождество
СС0

Традиции и запреты на Рождественского мясоеда

10 января — дата, когда верующие после Рождественского поста могут снова есть мясо. Отсюда и пошло название праздника — Рождественский мясоед. Прародители на торжество приговаривали: «Мясное — в мясоед, но постному свой черед».

В Домочадцев день на Руси начинали играть свадьбы.

Кроме того, вся семья собиралась дома за праздничным столом (на него, кстати, ставили как можно больше мясных блюд). Посиделки и гулянья, считалось, приносят достаток и благополучие.

Категорически запрещено 10 января ссориться, обижать близких и сквернословить. По поверью, такие действия могут привести к большому горю.

Мясо.
Мясо.
СС0

Народные приметы на Рождественского мясоеда

  • Кошка весь день спит — значит, весна будет ранней.
  • Собака уснула на снегу — жди ненастья.
  • Белье плохо сохнет — к скудному урожаю льна.
  • Воробьи чирикают под крышей — к оттепели.
  • 10 января идет снег — быть лету дождливым.
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