Собор Пресвятой Богородицы: что можно и категорически запрещено делать 8 января

Кому посвящен Собор Пресвятой Богородицы?
Верующие на Собор пресвятой Богородицы чтят память царя Давида (предка по плоти Иисуса Христа), святого Обручника (мужа Богородицы), святого Иакова (брата Иисуса).
Что можно и категорически запрещено делать на Собор Пресвятой Богородицы?
Прародители 8 января молились пророку Давиду. Он, по поверью, покровительствует музыкантам, а также помогает справиться с гневом и злобой.
На Собор Пресвятой Богородицы, считалось, Давид играет на невидимых гуслях и тем самым защищает людей от диких зверей и разбойников. Поэтому предки не боялись выходить на улицу, отправлялись в путешествия и устраивали шумные гулянья допоздна. Они в торжественную дату были убеждены, что находятся в полной безопасности.
Кроме того, в праздник чествовали повитух и рожениц. Их кормили кашами и одаривали подарками.
Ни в коем случае на Собор Пресвятой Богородицы нельзя:
- поднимать младенцев выше головы. В противном случае они, по преданию, могут тяжело заболеть;
- покупать веревки и пить кисель. Это — к покойнику;
- выбрасывать хлам и битую посуду. Иначе не избежать несчастья.
Народные приметы 8 января
- Снег липнет к рукам — к оттепели.
- Зяблики запели — к теплу.
- Дует северный ветер — быть морозам.
- Вьюга бушует — жди холодного лета.
- Синицы поют — ночью похолодает.