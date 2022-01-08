Собор Пресвятой Богородицы: что можно и категорически запрещено делать 8 января

8 января православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы — праздник, установленный в 681 году. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот день — в материале altapress.ru.

Кому посвящен Собор Пресвятой Богородицы?

Верующие на Собор пресвятой Богородицы чтят память царя Давида (предка по плоти Иисуса Христа), святого Обручника (мужа Богородицы), святого Иакова (брата Иисуса).

Что можно и категорически запрещено делать на Собор Пресвятой Богородицы?

Прародители 8 января молились пророку Давиду. Он, по поверью, покровительствует музыкантам, а также помогает справиться с гневом и злобой.

На Собор Пресвятой Богородицы, считалось, Давид играет на невидимых гуслях и тем самым защищает людей от диких зверей и разбойников. Поэтому предки не боялись выходить на улицу, отправлялись в путешествия и устраивали шумные гулянья допоздна. Они в торжественную дату были убеждены, что находятся в полной безопасности.

Кроме того, в праздник чествовали повитух и рожениц. Их кормили кашами и одаривали подарками.

Беременность. CC0

Ни в коем случае на Собор Пресвятой Богородицы нельзя:

поднимать младенцев выше головы. В противном случае они , по преданию , могут тяжело заболеть;

по преданию могут тяжело заболеть; покупать веревки и пить кисель. Это — к покойнику;

выбрасывать хлам и битую посуду. Иначе не избежать несчастья.

Осколки. СС0

Народные приметы 8 января