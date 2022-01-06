Рождественский пост заканчивается. Что категорически запрещалось православным до 6 января

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Как выйти из Рождественского поста без вреда организму?

Рыба. unsplash.com

После Рождественского поста в рацион следует включать белки животного происхождения, которыми особенно насыщена белая рыба. Они легко усваиваются и, к тому же, наполняют тело энергией.

Отметим: злоупотреблять белками нельзя. Достаточно одного белкового продукта в день.