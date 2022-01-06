Рождественский пост заканчивается. Что категорически запрещалось православным до 6 января

Рождественский пост продолжался с 28 ноября по 6 января.
Во время Рождественского поста было запрещено:
- злиться, ругаться, сквернословить и конфликтовать;
- лгать и клеветать;
- завидовать и ревновать;
- пить и курить;
- подолгу смотреть телевизор;
- венчаться и играть свадьбы;
- вести интимную жизнь;
По православным канонам отказ от всего этого наставляет человека на путь истинный и помогает очиститься от грехов.
Во время Рождественского поста нельзя:
- мясо;
- яйца;
- молочные продукты.
Кроме того, в некоторые дни под запретом:
- рыба;
- вино;
- растительное масло.
С 28 ноября по 6 января разрешены фрукты, овощи и орехи.
После Рождественского поста в рацион следует включать белки животного происхождения, которыми особенно насыщена белая рыба. Они легко усваиваются и, к тому же, наполняют тело энергией.
Отметим: злоупотреблять белками нельзя. Достаточно одного белкового продукта в день.