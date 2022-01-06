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Жизнь

Рождественский пост заканчивается. Что категорически запрещалось православным до 6 января

6 января заканчивается Рождественский пост. Рассказываем, что запрещалось во время церковного воздержания и какие продукты нельзя было есть.

Храм. Церковь. Архитектура
Храм. Церковь. Архитектура
СС0
1
Сколько продлился Рождественский пост?

Рождественский пост продолжался с 28 ноября по 6 января.

2
Что категорически запрещалось с 28 ноября по 6 января?

Во время Рождественского поста было запрещено:

  • злиться, ругаться, сквернословить и конфликтовать;
  • лгать и клеветать;
  • завидовать и ревновать;
  • пить и курить;
Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0
  • подолгу смотреть телевизор;
  • венчаться и играть свадьбы;
  • вести интимную жизнь;

По православным канонам отказ от всего этого наставляет человека на путь истинный и помогает очиститься от грехов.

3
Какие продукты нельзя есть в Рождественский пост?

Во время Рождественского поста нельзя:

  • мясо;
  • яйца;
  • молочные продукты.
Молоко.
Молоко.
CC0

Кроме того, в некоторые дни под запретом:

  • рыба;
  • вино;
  • растительное масло.
4
А какие продукты разрешены в Рождественский пост?

С 28 ноября по 6 января разрешены фрукты, овощи и орехи.

5
Как выйти из Рождественского поста без вреда организму?
Рыба.
Рыба.
unsplash.com

После Рождественского поста в рацион следует включать белки животного происхождения, которыми особенно насыщена белая рыба. Они легко усваиваются и, к тому же, наполняют тело энергией.
Отметим: злоупотреблять белками нельзя. Достаточно одного белкового продукта в день.

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