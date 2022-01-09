Народные приметы 9 января. Что можно и категорически запрещено делать в Степанов день

9 января отмечают Степанов день, или, по-другому, Праздник пастухов, Степаны зимние. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Традиции и запреты в Степанов день

В Степанов день пастухи на Руси заключали договоры с крестьянами, у которых была скотина. Тогда появились пословицы «Степанов день пастуха год кормит», «В пастухи наймешься — вся деревня у тебя в долгу», «На святого Степана каждый себе пан».

Также 9 января прародители чествовали лошадей. Их обязательно поили из серебряной посуды. Кроме того, по углам двора расставляли осиновые колья, чтобы уберечь животных от ведьм.

Незамужние девушки в праздник смывали тоску и «хоронили» свои печали. В определенном месте они устанавливали «чашу пагубную», а затем сливали в нее воду из нескольких сосудов.

Считается, что Степаны зимние — удачное время для веселья и шумных игр. На торжество юноши ходили по домам, поздравляли односельчан и желали им большого урожая.

Повсеместно в Степанов день угощались «колядками» — маленькими пирожками из пресного теста с разной начинкой. Еще праздничный стол украшали пряниками в виде коров, овец и пастухов.

Категорически запрещено шить, вязать и пользоваться режущими инструментами.

Нож. altapress.ru

Народные приметы 9 января