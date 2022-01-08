Приметы на День повитух. Почему беременным категорически запрещено работать 8 января

8 января в народе отмечают День повитух, или День каш. В этот праздник чествуют тех, кто помогает женщинам при родах. Какие традиции и запреты принято соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Что можно и ни в коем случае нельзя делать в День повитух

8 января женщины, родившие детей, с подарками шли поздравлять повивальных бабок. А те, в свою очередь, угощали гостий кашей.

Кстати, повивальными бабками древнерусских акушерок-гинекологов называли потому, что они умели правильно «свить» ребенка пеленками — так, чтобы он спокойно спал и не вырывался. Прародители приговаривали: «Бабка ходит — всему делу пособит», «У всякой бабки свои ухватки».

Молодые девушки в День повитух гадали на суженого: по лучине и куклам, подложенным под пороги потенциальных женихов. Примечательно, что «магические» обряды проводили только в компании женщин.

Беременность. unsplash.com

Ни в коем случае 8 января нельзя:

Работать. Особенно этот запрет относится к беременным. На Руси считали , что труд в День повитух может спровоцировать выкидыш;

что труд в День повитух может спровоцировать выкидыш; Вязать и заниматься рукоделием ( также беременным) — чтобы не «завязать в узел» жизнь будущего малыша;

также беременным) — чтобы не «завязать в узел» жизнь будущего малыша; Пить алкоголь;

Вступать в интимную связь;

Варить и пить кисель. Этот напиток предвещает гибель близкого человека.

Зяблик. Алексей Эбель в vk.com/nature_of_altai

Народные приметы 8 января