Приметы на День повитух. Почему беременным категорически запрещено работать 8 января

Что можно и ни в коем случае нельзя делать в День повитух
8 января женщины, родившие детей, с подарками шли поздравлять повивальных бабок. А те, в свою очередь, угощали гостий кашей.
Кстати, повивальными бабками древнерусских акушерок-гинекологов называли потому, что они умели правильно «свить» ребенка пеленками — так, чтобы он спокойно спал и не вырывался. Прародители приговаривали: «Бабка ходит — всему делу пособит», «У всякой бабки свои ухватки».
Молодые девушки в День повитух гадали на суженого: по лучине и куклам, подложенным под пороги потенциальных женихов. Примечательно, что «магические» обряды проводили только в компании женщин.
Ни в коем случае 8 января нельзя:
- Работать. Особенно этот запрет относится к беременным. На Руси считали, что труд в День повитух может спровоцировать выкидыш;
- Вязать и заниматься рукоделием (также беременным) — чтобы не «завязать в узел» жизнь будущего малыша;
- Пить алкоголь;
- Вступать в интимную связь;
- Варить и пить кисель. Этот напиток предвещает гибель близкого человека.
Народные приметы 8 января
- Мороз и вьюга — к ненастному лету;
- Зяблик поет — жди оттепели;
- Каша пригорела — быть сильному снегопаду;
- Сороки галдят — значит, скоро будут заморозки.