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Жизнь

Приметы на День повитух. Почему беременным категорически запрещено работать 8 января

8 января в народе отмечают День повитух, или День каш. В этот праздник чествуют тех, кто помогает женщинам при родах. Какие традиции и запреты принято соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Беременность
Беременность
CCO

Что можно и ни в коем случае нельзя делать в День повитух

8 января женщины, родившие детей, с подарками шли поздравлять повивальных бабок. А те, в свою очередь, угощали гостий кашей.

Кстати, повивальными бабками древнерусских акушерок-гинекологов называли потому, что они умели правильно «свить» ребенка пеленками — так, чтобы он спокойно спал и не вырывался. Прародители приговаривали: «Бабка ходит — всему делу пособит», «У всякой бабки свои ухватки».

Молодые девушки в День повитух гадали на суженого: по лучине и куклам, подложенным под пороги потенциальных женихов. Примечательно, что «магические» обряды проводили только в компании женщин.

Беременность.
Беременность.
unsplash.com

Ни в коем случае 8 января нельзя:

  • Работать. Особенно этот запрет относится к беременным. На Руси считали, что труд в День повитух может спровоцировать выкидыш;
  • Вязать и заниматься рукоделием (также беременным) — чтобы не «завязать в узел» жизнь будущего малыша;
  • Пить алкоголь;
  • Вступать в интимную связь;
  • Варить и пить кисель. Этот напиток предвещает гибель близкого человека.
Зяблик.
Зяблик.
Алексей Эбель в vk.com/nature_of_altai

Народные приметы 8 января

  • Мороз и вьюга — к ненастному лету;
  • Зяблик поет — жди оттепели;
  • Каша пригорела — быть сильному снегопаду;
  • Сороки галдят — значит, скоро будут заморозки.
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