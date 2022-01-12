Народные приметы на Анисью Зимнюю. Что категорически запрещено делать 12 января семьям

Что категорически запрещено делать на Анисью Зимнюю?
На Анисью Зимнюю ни в коем случае нельзя заниматься рукоделием (в частности, шить и прясть). В противном случае в семье может случиться горе. Кроме того, детям и родителям 12 января издревле запрещено принимать подарки от чужих. Считается, что в эту дату активизируются темные силы, и всякий преподнесенный дар может лишь навредить.
Кроме того, в Анисьин день не рекомендуется солить еду. Только пресная пища, по поверью, способна оградить пары от ссор и сделать отношения более гармоничными.
Также следует избегать тяжелого физического труда и работы с режущими инструментами. Иначе есть риск пораниться.
А что нужно делать на Анисью Зимнюю?
12 января на Руси молились об излечении от желудочно-кишечных заболеваний. Вероятно, эта традиция сложилась потому, что перед Рождеством люди забивали поросят и готовили их желудки. Такая пища была очень тяжелой, и прародители вследствие испытывали проблемы с ЖКТ.
Еще святую Анисью просили об исцелении от геморроя.
Народные приметы 12 января
- На Анисью Зимнюю идет снег — быть лету пасмурным и дождливым.
- Воробьи 12 января громко чирикают — жди оттепели.
- Ночью дует ветер с юга — к счастливому и урожайному году.
- Ветер западный — к удачной рыбалке.
- На небе много звезд — значит, погода изменится.