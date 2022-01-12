Народные приметы на Анисью Зимнюю. Что категорически запрещено делать 12 января семьям

12 января в народе отмечают Анисьин день, или Анисью Зимнюю. Прародители в этот праздник молились о здоровье ЖКТ и, чтобы уберечься от несчастий, семьями соблюдали несколько запретов. Каких именно — в материале altapress.ru.

Что категорически запрещено делать на Анисью Зимнюю?

На Анисью Зимнюю ни в коем случае нельзя заниматься рукоделием (в частности, шить и прясть). В противном случае в семье может случиться горе. Кроме того, детям и родителям 12 января издревле запрещено принимать подарки от чужих. Считается, что в эту дату активизируются темные силы, и всякий преподнесенный дар может лишь навредить.

Кроме того, в Анисьин день не рекомендуется солить еду. Только пресная пища, по поверью, способна оградить пары от ссор и сделать отношения более гармоничными.

Также следует избегать тяжелого физического труда и работы с режущими инструментами. Иначе есть риск пораниться.

А что нужно делать на Анисью Зимнюю?

12 января на Руси молились об излечении от желудочно-кишечных заболеваний. Вероятно, эта традиция сложилась потому, что перед Рождеством люди забивали поросят и готовили их желудки. Такая пища была очень тяжелой, и прародители вследствие испытывали проблемы с ЖКТ.

Еще святую Анисью просили об исцелении от геморроя.

Свиньи. Животноводство. СС0

Народные приметы 12 января