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Жизнь

Народные приметы на Анисью Зимнюю. Что категорически запрещено делать 12 января семьям

12 января в народе отмечают Анисьин день, или Анисью Зимнюю. Прародители в этот праздник молились о здоровье ЖКТ и, чтобы уберечься от несчастий, семьями соблюдали несколько запретов. Каких именно — в материале altapress.ru.

Женщина. Зима. Снег.
Женщина. Зима. Снег.
unsplash.com

Что категорически запрещено делать на Анисью Зимнюю?

На Анисью Зимнюю ни в коем случае нельзя заниматься рукоделием (в частности, шить и прясть). В противном случае в семье может случиться горе. Кроме того, детям и родителям 12 января издревле запрещено принимать подарки от чужих. Считается, что в эту дату активизируются темные силы, и всякий преподнесенный дар может лишь навредить.

Кроме того, в Анисьин день не рекомендуется солить еду. Только пресная пища, по поверью, способна оградить пары от ссор и сделать отношения более гармоничными.

Также следует избегать тяжелого физического труда и работы с режущими инструментами. Иначе есть риск пораниться.

А что нужно делать на Анисью Зимнюю?

12 января на Руси молились об излечении от желудочно-кишечных заболеваний. Вероятно, эта традиция сложилась потому, что перед Рождеством люди забивали поросят и готовили их желудки. Такая пища была очень тяжелой, и прародители вследствие испытывали проблемы с ЖКТ.

Еще святую Анисью просили об исцелении от геморроя.

Свиньи. Животноводство.
Свиньи. Животноводство.
СС0

Народные приметы 12 января

  • На Анисью Зимнюю идет снег — быть лету пасмурным и дождливым.
  • Воробьи 12 января громко чирикают — жди оттепели.
  • Ночью дует ветер с юга — к счастливому и урожайному году.
  • Ветер западный — к удачной рыбалке.
  • На небе много звезд — значит, погода изменится.
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