Крещение Господне. Что можно и категорически запрещено делать 19 января

Православные отмечают Крещение, или Святое Богоявление, 19 января. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот праздник — в материале altapress.ru.

Главные традиции запреты Крещения

По поверью, в крещенскую ночь на 19 января вода становится целебной. Считается, что если речную воду освятить в храме, то она сохранит чудесные свойства на весь год.

На Святое Богоявление воду используют в церковных обрядах и дают пить больным. Кроме того, ей освящают жилища и поля. Также прародители были уверены: кто в Крещение искупается в ледяной воде, тот долго будет здоров.

Незамужние девушки в светлый праздник гадали на суженого: выходили за ворота и ждали первого встречного. Если попадался старик, то быть несчастью, а если молодой парень — к замужеству. Кстати, по преданию, свадьбу 19 января благословляют небеса.

А еще в Крещение растирали лицо и руки снегом — дабы обрести удачу, сохранить молодость и красоту.

Категорически запрещено на Святое Богоявление ругаться, плакать, ссориться и сквернословить.

Крещенский городок на речном вокзале. Олег Богданов

Народные приметы на Крещение