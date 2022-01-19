19 января -16°C
﻿
Жизнь

Крещение Господне. Что можно и категорически запрещено делать 19 января

Православные отмечают Крещение, или Святое Богоявление, 19 января. Что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот праздник — в материале altapress.ru.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Главные традиции запреты Крещения

По поверью, в крещенскую ночь на 19 января вода становится целебной. Считается, что если речную воду освятить в храме, то она сохранит чудесные свойства на весь год.

На Святое Богоявление воду используют в церковных обрядах и дают пить больным. Кроме того, ей освящают жилища и поля. Также прародители были уверены: кто в Крещение искупается в ледяной воде, тот долго будет здоров.

Незамужние девушки в светлый праздник гадали на суженого: выходили за ворота и ждали первого встречного. Если попадался старик, то быть несчастью, а если молодой парень — к замужеству. Кстати, по преданию, свадьбу 19 января благословляют небеса.

А еще в Крещение растирали лицо и руки снегом — дабы обрести удачу, сохранить молодость и красоту.

Категорически запрещено на Святое Богоявление ругаться, плакать, ссориться и сквернословить.

Крещенский городок на речном вокзале.
Крещенский городок на речном вокзале.
Олег Богданов

Народные приметы на Крещение

  • Ясное небо — к сухому лету.
  • Ночью на 19 января пасмурно и холодно — быть богатому урожаю.
  • Нет снега на Крещение — наоборот, к скудному урожаю.
  • Солнечный крещенский день — жди жаркого лета.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость