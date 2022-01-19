Крещение Господне. Что можно и категорически запрещено делать 19 января

Главные традиции запреты Крещения
По поверью, в крещенскую ночь на 19 января вода становится целебной. Считается, что если речную воду освятить в храме, то она сохранит чудесные свойства на весь год.
На Святое Богоявление воду используют в церковных обрядах и дают пить больным. Кроме того, ей освящают жилища и поля. Также прародители были уверены: кто в Крещение искупается в ледяной воде, тот долго будет здоров.
Незамужние девушки в светлый праздник гадали на суженого: выходили за ворота и ждали первого встречного. Если попадался старик, то быть несчастью, а если молодой парень — к замужеству. Кстати, по преданию, свадьбу 19 января благословляют небеса.
А еще в Крещение растирали лицо и руки снегом — дабы обрести удачу, сохранить молодость и красоту.
Категорически запрещено на Святое Богоявление ругаться, плакать, ссориться и сквернословить.
Народные приметы на Крещение
- Ясное небо — к сухому лету.
- Ночью на 19 января пасмурно и холодно — быть богатому урожаю.
- Нет снега на Крещение — наоборот, к скудному урожаю.
- Солнечный крещенский день — жди жаркого лета.