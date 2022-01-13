Народные приметы на Васильев вечер. Что можно и категорически запрещено делать 13 января

Главные традиции и запреты на Васильев вечер
В Васильев вечер, или канун Старого Нового года, хозяйки готовили много блюд. Их ставили на праздничный стол, за которым собирали всех соседей, друзей и родственников. Считалось, что гулянья и поедание разносолов приносят достаток и благополучие.
Кстати, особенной популярностью у предков 13 января пользовалась свинина, потому что святой Василий — покровитель свиноводов. Блюда из этого мяса символизировали плодовитость и богатство.
Прародители приговаривали: «Свинку да боровка для Васильева вечерка».
Кроме того, в Щедрый вечер люди готовили каши. По ним же было принято гадать: женщина вынимала горшок с яством из печи, и вся семья внимательно его рассматривала. Если горшок треснул или каша вышла неудачной, то быть, по поверью, беде. А если каша пышная и вкусная, то жди счастья.
В Васильев вечер категорически запрещено:
- выносить мусор;
- брать и давать деньги в долг;
- считать мелочь;
- ссориться с близкими.
Народные приметы 13 января
- Ночью на небе много звезд — к богатому урожаю ягод.
- На Меланку сильный снегопад — тоже к хорошему урожаю.
- Оттепель — быть лету дождливым.
- Вьюга — к большому урожаю орехов.
- Ночь звездная — значит, вся семья будет счастливой и здоровой.