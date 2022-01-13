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Жизнь

Народные приметы на Васильев вечер. Что можно и категорически запрещено делать 13 января

В народном календаре 13 января — Васильев вечер. По-другому этот праздник называют Щедрый вечер, Меланка и Овсень. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Дом в зимнем лесу. Сторожка. Много снега.
Дом в зимнем лесу. Сторожка. Много снега.
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Главные традиции и запреты на Васильев вечер

В Васильев вечер, или канун Старого Нового года, хозяйки готовили много блюд. Их ставили на праздничный стол, за которым собирали всех соседей, друзей и родственников. Считалось, что гулянья и поедание разносолов приносят достаток и благополучие.

Кстати, особенной популярностью у предков 13 января пользовалась свинина, потому что святой Василий — покровитель свиноводов. Блюда из этого мяса символизировали плодовитость и богатство.

Прародители приговаривали: «Свинку да боровка для Васильева вечерка».

Кроме того, в Щедрый вечер люди готовили каши. По ним же было принято гадать: женщина вынимала горшок с яством из печи, и вся семья внимательно его рассматривала. Если горшок треснул или каша вышла неудачной, то быть, по поверью, беде. А если каша пышная и вкусная, то жди счастья.

Гречневая каша.
Гречневая каша.
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В Васильев вечер категорически запрещено:

  • выносить мусор;
  • брать и давать деньги в долг;
  • считать мелочь;
  • ссориться с близкими.

Народные приметы 13 января

  • Ночью на небе много звезд — к богатому урожаю ягод.
  • На Меланку сильный снегопад — тоже к хорошему урожаю.
  • Оттепель — быть лету дождливым.
  • Вьюга — к большому урожаю орехов.
  • Ночь звездная — значит, вся семья будет счастливой и здоровой.
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