Народные приметы на Васильев вечер. Что можно и категорически запрещено делать 13 января

В народном календаре 13 января — Васильев вечер. По-другому этот праздник называют Щедрый вечер, Меланка и Овсень. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Главные традиции и запреты на Васильев вечер

В Васильев вечер, или канун Старого Нового года, хозяйки готовили много блюд. Их ставили на праздничный стол, за которым собирали всех соседей, друзей и родственников. Считалось, что гулянья и поедание разносолов приносят достаток и благополучие.

Кстати, особенной популярностью у предков 13 января пользовалась свинина, потому что святой Василий — покровитель свиноводов. Блюда из этого мяса символизировали плодовитость и богатство.

Прародители приговаривали: «Свинку да боровка для Васильева вечерка».

Кроме того, в Щедрый вечер люди готовили каши. По ним же было принято гадать: женщина вынимала горшок с яством из печи, и вся семья внимательно его рассматривала. Если горшок треснул или каша вышла неудачной, то быть, по поверью, беде. А если каша пышная и вкусная, то жди счастья.

Гречневая каша. CC0

В Васильев вечер категорически запрещено:

выносить мусор;

брать и давать деньги в долг;

считать мелочь;

ссориться с близкими.

Народные приметы 13 января