Народные приметы на Крещенский сочельник. Что можно и категорически запрещено делать 18 января

Традиции Крещенского сочельника: что можно делать 18 января?
В ночь с Сочельника на Крещение (с 18 на 19 января) вода, считается, приобретает целебные свойства. Традиционно служители церкви освящают ее, но предупреждают: набирать и пить воду из рек и прудов все же не следует.
Святой водой обязательно окропляют жилище, чтобы выгнать из него нечисть, и умывают больных. Кроме того, ее в небольших количествах выпивают в течение всего года.
Также в Крещенский сочельник принято окунаться в прорубь. Это, по поверью, приносит богатырское здоровье, избавляет людей от бед и горестей.
Кроме того, 18 января рекомендуется:
- мыться в бане;
- молиться в храме;
- кормить кур кормом со снегом (дабы весь год они неслись хорошо);
- для избавления от возможного сглаза чертить кресты на окнах и дверях.
А что категорически запрещено делать в Крещенский сочельник?
В Крещенский сочельник ни в коем случае нельзя:
- завидовать, ревновать, сплетничать и замышлять недоброе. По преданию, кто не соблюдет эти запреты, у того освященная вода потеряет целебные свойства;
- сквернословить и ругаться. В противном случае злые духи могут посчитать, что их приглашают в дом;
- делать уборку. Иначе домовой может обидеться и покинуть вас;
- вспоминать умерших;
- жадничать и отказывать в помощи нуждающимся.
Народные приметы 18 января
- Звездное небо на Крещенский сочельник предвещает хороший урожай хлеба и гороха.
- А если ночью на небе нет звезд, то жди скудного урожая грибов.
- Сильный южный ветер — к грозам в июле.
- Собаки громко и долго лают — к удачной рыбалке.
- На деревьях много снега — к большому урожаю меда.