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Народные приметы на Крещенский сочельник. Что можно и категорически запрещено делать 18 января

Крещенский сочельник, или Навечерие Богоявления, отмечают православные 18 января. Какие запреты и традиции издавна соблюдали прародители в этот праздник — в материале altapress.ru.

Крещенский городок на речном вокзале.
Крещенский городок на речном вокзале.
Олег Богданов

Традиции Крещенского сочельника: что можно делать 18 января?

В ночь с Сочельника на Крещение (с 18 на 19 января) вода, считается, приобретает целебные свойства. Традиционно служители церкви освящают ее, но предупреждают: набирать и пить воду из рек и прудов все же не следует.

Святой водой обязательно окропляют жилище, чтобы выгнать из него нечисть, и умывают больных. Кроме того, ее в небольших количествах выпивают в течение всего года.
Также в Крещенский сочельник принято окунаться в прорубь. Это, по поверью, приносит богатырское здоровье, избавляет людей от бед и горестей.

Кроме того, 18 января рекомендуется:

  • мыться в бане;
  • молиться в храме;
  • кормить кур кормом со снегом (дабы весь год они неслись хорошо);
  • для избавления от возможного сглаза чертить кресты на окнах и дверях.
Крещенский городок на речном вокзале.
Крещенский городок на речном вокзале.
Олег Богданов

А что категорически запрещено делать в Крещенский сочельник?

В Крещенский сочельник ни в коем случае нельзя:

  • завидовать, ревновать, сплетничать и замышлять недоброе. По преданию, кто не соблюдет эти запреты, у того освященная вода потеряет целебные свойства;
  • сквернословить и ругаться. В противном случае злые духи могут посчитать, что их приглашают в дом;
  • делать уборку. Иначе домовой может обидеться и покинуть вас;
  • вспоминать умерших;
  • жадничать и отказывать в помощи нуждающимся.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Народные приметы 18 января

  • Звездное небо на Крещенский сочельник предвещает хороший урожай хлеба и гороха.
  • А если ночью на небе нет звезд, то жди скудного урожая грибов.
  • Сильный южный ветер — к грозам в июле.
  • Собаки громко и долго лают — к удачной рыбалке.
  • На деревьях много снега — к большому урожаю меда.
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