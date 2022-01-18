Народные приметы на Крещенский сочельник. Что можно и категорически запрещено делать 18 января

Крещенский сочельник, или Навечерие Богоявления, отмечают православные 18 января. Какие запреты и традиции издавна соблюдали прародители в этот праздник — в материале altapress.ru.

Традиции Крещенского сочельника: что можно делать 18 января?

В ночь с Сочельника на Крещение (с 18 на 19 января) вода, считается, приобретает целебные свойства. Традиционно служители церкви освящают ее, но предупреждают: набирать и пить воду из рек и прудов все же не следует.

Святой водой обязательно окропляют жилище, чтобы выгнать из него нечисть, и умывают больных. Кроме того, ее в небольших количествах выпивают в течение всего года.

Также в Крещенский сочельник принято окунаться в прорубь. Это, по поверью, приносит богатырское здоровье, избавляет людей от бед и горестей.

Кроме того, 18 января рекомендуется:

мыться в бане;

молиться в храме;

кормить кур кормом со снегом ( дабы весь год они неслись хорошо);

дабы весь год они неслись хорошо); для избавления от возможного сглаза чертить кресты на окнах и дверях.

Крещенский городок на речном вокзале. Олег Богданов

А что категорически запрещено делать в Крещенский сочельник?

В Крещенский сочельник ни в коем случае нельзя:

завидовать , ревновать , сплетничать и замышлять недоброе. По преданию , кто не соблюдет эти запреты , у того освященная вода потеряет целебные свойства;

ревновать сплетничать и замышлять недоброе. По преданию кто не соблюдет эти запреты у того освященная вода потеряет целебные свойства; сквернословить и ругаться. В противном случае злые духи могут посчитать , что их приглашают в дом;

что их приглашают в дом; делать уборку. Иначе домовой может обидеться и покинуть вас;

вспоминать умерших;

жадничать и отказывать в помощи нуждающимся.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Народные приметы 18 января