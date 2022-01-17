Приметы в День Зосимы-пчельника. Что можно и категорически запрещено делать 17 января

17 января в народе отмечают День Зосимы-пчельника — покровителя пчеловодов и бортников. Что можно и категорически запрещено делать в праздник — в материале altapress.ru.

Главные традиции и запреты в День Зосимы-пчельника

17 января, под конец Святок, нечисть старается натворить как можно больше плохого — так считали предки.

Чтобы защититься от порчи, сглаза и неудач, прародители в День Зосимы-пчельника надевали тулупы и с кочергами в руках выходили на улицу. Во главе процессии они несли горящую ветошь и попутно приговаривали: «Выходи, нечистая сила!»

В это же время в деревнях проводили так называемый обряд «забивания черта»: в шутку колотили мужчину, наряженного в лохматый тулуп, разводили костер и праздновали победу над злыми духами.

Парни и девушки 17 января прыгали через костер. Этот ритуал символизировал крепкое здоровье и счастье. Обязательно на Зосиму-пчельника русичи ели мед. По поверью, одна его ложка способна оградить человека от невзгод на весь год. Кроме того, угощение полезно для здоровья.

Категорически запрещено на Зосиму-пчельника ссориться, пить алкоголь и гулять допоздна.

Мёд. Мед СС0

Народные приметы 17 января