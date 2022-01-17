Приметы в День Зосимы-пчельника. Что можно и категорически запрещено делать 17 января

Главные традиции и запреты в День Зосимы-пчельника
17 января, под конец Святок, нечисть старается натворить как можно больше плохого — так считали предки.
Чтобы защититься от порчи, сглаза и неудач, прародители в День Зосимы-пчельника надевали тулупы и с кочергами в руках выходили на улицу. Во главе процессии они несли горящую ветошь и попутно приговаривали: «Выходи, нечистая сила!»
В это же время в деревнях проводили так называемый обряд «забивания черта»: в шутку колотили мужчину, наряженного в лохматый тулуп, разводили костер и праздновали победу над злыми духами.
Парни и девушки 17 января прыгали через костер. Этот ритуал символизировал крепкое здоровье и счастье. Обязательно на Зосиму-пчельника русичи ели мед. По поверью, одна его ложка способна оградить человека от невзгод на весь год. Кроме того, угощение полезно для здоровья.
Категорически запрещено на Зосиму-пчельника ссориться, пить алкоголь и гулять допоздна.
Народные приметы 17 января
- Снег гнет ветви деревьев — значит, пчелы будут хорошо роиться.
- Чистое небо с полной луной — к сильному половодью.
- Облака плывут низко — жди похолодания.
- Лисица лает — значит, приближается непогода.